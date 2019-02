Nierga reconoce que Ferreras, Évole y Pepa Bueno son altavoces del 'procés'

La periodista Gemma Nierga se sinceró este miércoles durante la presentación de su libro Tres días en la cárcel, un dialogo sin muros y reconoció la labor para difundir lo que ha ocurrido en Cataluña durante el procés de varios periodistas y medios de comunicación. En concreto, la exlocutora de la Cadena SER citó a Jordi Évole, a Pepa Bueno y a Antonio García Ferreras, quienes le acompañaron en el acto.

El libro de Niega surge de las conversaciones que mantuvo con Jordi Cuixart durante su encierro en prisión, como consecuencia de los presuntos delitos que cometió durante el famoso otoño de 2017. Las entrevistas se realizaron en tres conversaciones de cuatro horas; y de ahí ha surgido este libro, en el que ensalza la figura de una persona acusada de haber cometido rebelión y sedición.

Durante el acto, Nierga puso en valor a Antonio García Ferreras por su labor periodística durante el procés. "Si La Transición tuvo La Clave (TVE), el procés tiene Al Rojo Vivo", ha afirmado. Y ha añadido: "Fuera de Cataluña, por televisión se veía lo que ocurría en días como el 1-O gracias a ARV".

La locutora también ha hecho pública la opinión positiva de Jordi Cuixart sobre Jordi Évole, el conductor del programa Salvados, también de La Sexta. "Cuando fui a ver a Jordi a la cárcel, me habló de Évole, me dijo que le hizo pensar; y me pidió que Évole estaría presente en la presentación del libro".

A juicio de Gemma Nierga, el periodista de Salvados ha demostrado que, aunque se discrepe "profundamente" con las opiniones de alguien, siempre es positivo conocerlas. "Aunque creas que es el demonio, hay que acercarse al demonio", ha afirmado.

Según Nierga, el líder de Òmnium Cultural también tiene en consideración a Pepa Bueno, presentadora de Hoy por Hoy (SER), el programa más escuchado de la radio en España. "Le gusta el tono que tiene, la manera en que habla del procés y de todos nosotros.

"Ha encontrado una nueva razón de vivir"

Nierga relata que las entrevistas realizadas para este libro se realizaron durante tres sesiones de cuatro horas, en el mismo locutorio de la prisión de Lledoners, un cubículo de metacrilato transparente, separados por un cristal, transcribiendo con papel y bolígrafo, sin pausas.

La periodista asegura que Cuixart, quien se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por rebelión, se está enfrentando su proceso penal "sin miedo y con una mirada limpia porque cree que todo lo está haciendo bien".

"Ha encontrado una nueva razón de vivir, una causa, defender la autodeterminación de su pueblo como sinónimo de democracia", recalca la autora del único libro de los líderes independentistas en prisión.

Nierga ha reconocido que, en un principio, rechazó escribir este libro porque "tenía miedo" de las reacciones, tanto de los independentistas como de los que no, al igual que "no encontrar el tono y ser demasiado empática" con la figura a la que entrevistaba.