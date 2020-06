"Poligonera", "zorra" y otras lindezas que Telecinco nos regala en 'prime time'

Aún no me había recuperado de ver la vuelta a la televisión de Cristina Tárrega con el programa Animales nocturnos que te retrotrae a tiempos pretéritos. Tenía que hacerme a la idea de que tamaña visión no era un espejismo, sino una realidad difícil de digerir, sí, pero real. Pensaba escribir al respecto, pero entonces ella volvió a llamar.

-No me digas que me llamas para hablar otra vez de Vicente Vallés porque le ha arreado algún zambombazo al Gobierno.

-No seas soso ni antiguo, llamo para hablarte de lo nuevo, de lo último. ¿Has visto el estreno del debate sobre La casa fuerte?

-Sí, mira, esta vez no me vas a sorprender. Este domingo me senté y hala, a ver qué tal este delirio que vuelve a contar con Yola Berrocal y Leticia Sabater. Sólo por volver a esas dos estrellas televisivas, merecía la pena dedicarle parte del domingo a ver el debate.

-¿Y qué tal?

-Fue una experiencia mística.

-Ya estamos.

-Sí, sí, mística. Ni ingiriendo veneno de sapo bufo podría haber soñado que iba a ver algo así. Sentarte a verlo un rato es adentrarte en un lugar inexplorado y oscuro que, pese a todo, no creías que pudiera existir en televisión. Pero existe. Y tanto que existe.

-Es divertidísimo, te pongas como te pongas.

-Bueno, si por "divertidísimo" entendemos ver a enfrentadas dos mujeres, una tal Oriana y una tal Fani, que por lo que se ve lo máximo que han hecho en esta vida es ir a programas similares para hablar de sus vidas íntimas, diciéndose de todo, sí, es muy divertido.

-No te me pongas moralista, que su discusión fue la leche.

-Se dijeron "zorra", "poligonera", "payasa", "dinosaurio", "gilipollas", "me das asco", "agresiva", "monstruo" y otras lindezas. Todo ello grabado pero repetido una y otra vez en prime time para que otras personas debatan sobre la discusión. Una preciosidad.

-Es su estilo, un tanto barriobajero, pero están ahí para eso precisamente.

-Ese es el problema, ¿no? Y, por cierto, lo sorprendente es que tú, feminista que no deja pasar una, puedas deleitarte con estas cosas. Lo digo porque esas discusiones degradan a las mujeres que las mantienen.

-Es puro espectáculo para entretener y así hay que tomárselo.

-Quizás en eso tengas razón. Pero el espectáculo de ver a dos personas -me da igual hombres que mujeres- a punto de llegar a las manos a cuenta de los cuernos que antiguamente una puso a su pareja, también presente en este programa, para más morbo, es poco edificante, ¿no crees? Las discusiones son el pan de cada día de este tipo de formatos, pero igual convendría que alguien hiciera algo para que no se produzcan escenas así de violentas y desagradables, ¿no? No hablo del reality concreto, hablo del tono.

-¿Y qué quieres que hagan? ¿Censurarlo?

-No, mujer, no, yo no quiero censurar nada. Solo insisto en que se podría evitar tanta zafiedad sin necesidad de censurar. En todo caso, ahí está el programa para quien lo quiera consumir. Seguro que la gala de este jueves vuelve a traer emociones así de fuertes. Si algunos no se matan antes ahí dentro, claro. Quizás vuelva a verlo, fíjate.

-No hay quien te entienda.

-Tenemos que vivir con nuestras contradicciones.

-¿Y de la presentadora no me vas a decir nada?

-Me gustó cómo lo hizo Sonsoles Ónega, la verdad, quizás fue lo mejor del programa. Me gustó porque empezó con cierta ironía, como diciendo 'aquí estoy yo, ¿qué pasa?'. No me la imaginaba ahí, presentando algo así, ni por asomo, esa es la verdad, pero estuvo bien, porque es muy buena comunicadora, aunque ya veremos en el futuro, porque este programa puede acabar de cualquier manera.

-Y, ya puestos, ¿qué me dices del nuevo programa de Tárrega en Telecinco?

-Uf, de eso mejor hablamos otro día. Descansa.

-Cuídate.