Flooxer, Mtmad y Playz: otras formas de ver televisión dirigida a los 'millennials' y la generación Z

¿Dónde quedó la intriga y la emoción de quien finaliza un capítulo de una serie y tiene que esperar una semana para saber cómo seguirá? La implantación de la televisión a la carta y el surgimiento de plataformas como Netflix o HBO han ocasionado una cambio radical en los hábitos de consumo televisivo en los últimos 5 años. Los niños y jóvenes ya no esperan. No se sientan frente al televisor y hacen zapping. No tienen la necesidad. Disponen de sus series y películas favoritas al instante, en el momento que quieran, da igual la hora, y a un sólo clic, en sus tabletas o pantallas de ordenador.

Los grandes grupos de comunicación del país se han dado cuenta y han tomado cartas en el asunto. Mediaset, Atresmedia y RTVE han lanzado una especie de 'canales online' con contenidos creados originalmente y dirigidos sobre todo a los adolescentes y jóvenes. Atresmedia fue el primero en noviembre de 2015 con su plataforma Flooxer. Un año después llegó Mtmad, de Mediaset y el último en sumarse ha sido RTVE con Playz, en noviembre de 2017.

"El alejamiento a la televisión convencional por parte de los usuarios ha sido progresivo. La generación millennial y Z demandan contenidos originales para ser consumidos en digital", explica Alberto Fernández, subdirector de contenidos digitales de RTVE. Playz está creado para ellos, la tv movie 'Si fueras tú' o la webserie 'Mambo' han sido sus grandes éxitos. En apenas cinco meses de vida, Playz ya ha superado "los 10 millones de visualizaciones en febrero", apunta.

"Somos una red de contenidos abierta, esto es, que creamos contenidos específicos para ser consumidos no sólo a través de la web de Playz sino que nos hemos adaptado a otros formatos para estar también presentes en redes sociales como Youtube, Instagram o Facebook", indica Fernández.

Adaptarse o morir

Cuestiones como ser parte del guión de una serie o interactuar en directo con los presentadores de un programa eran impensables hasta hace bien poco. En estas nuevas plataformas es ya una realidad. Ofrecen la oportunidad al usuario de no ser sólo un mero espectador que consume lo que la cadena programa para él sino que también participa activamente. Así, se ha apostado por crear contenidos interactivos. "Lanzamos una web serie que se grababa en tiempo real cuya protagonista, al finalizar el capítulo, pedía consejo a los usuarios sobre cómo seguir la historia dándoles dos opciones" Funcionó muy bien", cuentan desde Playz.

La satisfacción es generalizada. Desde las otras plataformas se muestran encantados con la evolución de las cifras de visualizaciones obtenidas. Flooxer ya acumula 1 millón de usuarios únicos en el ranking decomScore y Mtmad alcanza los 525.000.

Para el director de Flooxer, Emilio Sánchez, la existencia de estas plataformas no se trata tanto de un intento por rescatar al público más joven sino de crear unamarca propia dirigida a ellos. "En Atresmedia ya contamos con canales específicos para niños y jóvenes como Neox o Neox Kids en la televisión convencional. El nacimiento de Flooxer no es una apuesta por captar a ese público sino el tesón de estar presentes en todos los canales posibles", afirma.

Por su parte, Mtmad aprovecha su plataforma para incorporar vlogs de influencers con los que entretener a sus seguidores: Steisy, los exconcursantes de 'Gran Hermano' Bea y Rodri, Nacho Montes, Dulceida, Tania Llasera, Aless Gibaja, Pelayo Díaz o Gloria Camila son algunos de los más seguidos.

¿Qué se ve en estas plataformas?

La base de todos los contenidos es principalmente el vídeo corto. A través de ellos las diferentes plataformas lanzan desde tv movies o reality blogs hasta concursos de cocina o videoblogs en los que hablar de tendencias, actualidad, música o videojuegos, entre otros.

Lo novedoso en estos formatos ha sido, sobre todo, la grabación en directo. "El streaming ha ido afianzándose en la plataforma para ofrecer contenido en directo. Claro ejemplo de ello fue el streaming de un programa especial presentado por el dúo de influencers ‘The Tripletz’, prescriptores del formato ‘The Tripletz Challenge Deluxe’, para conmemorar el primer aniversario del canal", concluyen desde Mtmad.