Más allá del rescate del Aquarius, una problemática que ha de tratarse bajo el paraguas europeo, la renovación por decreto del consejo de administración de RTVE se ha convertido en el primer embrollo para el Gobierno de Sánchez a nivel nacional. Después de que este lunes el pleno del Congreso tumbase el primer intento del Ejecutivo para renovar la cúpula de RTVE, una propuesta pactada con Unidos Podemos y PNV con Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, como candidato a presidir el organismo público; este miércoles llegará el segundo intento.

Y si en el primer pleno ERC, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias se abstuvieron por sorpresa, en este segundo intento las dudas se extienden incluso sobre algunos diputados de Unidos Podemos, ya que si bien desde las filas de Sánchez e Iglesias defienden que Flores es "un candidato de la casa" y "de consenso" tal y como exigían los trabajadores de RTVE, este cuenta con algunos episodios polémicos en su trayectoria que no han encajado por completo en la formación morada como, por ejemplo, el cierre del programa radiofónico 'Carne Cruda', espacio cultural que dirige el columnista de 'El Diario' Javier Gallego, al que en muchas ocasiones se le ha situado en la órbita del partido de Iglesias.

"No tengo ni idea de cuál ha sido el criterio de Podemos para elegir al tipo que se cargó 'Carne Cruda'. Con la información que tengo no puedo votar a favor", manifestó la diputada de Unidos Podemos, adscrita a las listas de En Comú, Marta Sibina, que se ha negado a ofrecer su apoyo a la candidatura de Flores, director de Radio 3 desde 2012 a propuesta del PP. La reacción de Sibina ha provocado una oleada de apoyos a través de las redes sociales como el ex secretario general de Podem Cataluña, Albano Dante Fachin, que acaba de registrar como partido político la plataforma que fundó después de abandonar la formación morada, 'Som Alternativa', con la vista puesta en su posible participación en las elecciones municipales de primavera de 2019.

La propuesta de Flores como presidente no alcanzó los 234 votos que necesitaba en una primera votación y este miércoles necesitará 176 votos para salir adelante

El locutor radiofónico acusa a Tomás Fernando Flores de ser un "censor", mientras que Ricardo Romero Laullón, más conocido como el 'Nega', integrante del grupo favorito de Iglesias, Los Chikos del Maíz, se ha mostrado disgustado con la propuesta en torno al directivo, ya que cree que este acabó con la heterodoxia musical de Radio 3 en favor de "sus colegas indies". Mientras tanto, los 'morados' prefieren guardar silencio y esperan a que pase la tormenta, pues también está en juego que este miércoles entren en el Consejo de Administración periodistas afines a su partido como Cristina Fallarás o Rosa María Artal.

Este lunes, la propuesta de Flores no alcanzó los 234 votos que necesitaba en una primera votación y este miércoles la propuesta necesitará 176 votos para salir adelante. Pero se trata de una cifra difícil de alcanzar, pues cabe recordar que Pedro Sánchez fue elegido con 180, pero, ahora, varios diputados de los que le apoyaron no están abiertos a secundarles.

En el caso de ERC, que se ha convertido en el posible socio clave para que la lista de nombres salga a flote, su sentido del voto está condicionado a la cuestión catalana. Si Torra y Sánchez hablan del referéndum, posiblemente dejarán de lado el 'no' a Flores. En el caso de PDeCAT se mantienen "al margen" en la elección de los miembros del Consejo de Administración. "En función de cómo vayan los temas de Cataluña nosotros estamos más dispuestos a colaborar o no", declaró este martes el portavoz del partido en el Senado, Josep Lluís Cleries. Así las cosas, ERC y PDeCAT se remiten a la intervención de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, este miércoles en el Congreso. Al menos uno tiene que votar a favor para no anular todo el proceso.