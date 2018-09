El ‘caso Carmen Caffarel’ incendia Telemadrid y salpica el concurso público de RTVE

La presencia de Carmen Caffarel en el Consejo de Expertos que evaluará en las próximas semanas las candidaturas para presidir Radiotelevisión Española, ha ocasionado un incendio en Telemadrid de dimensiones considerables. La catedrática de Comunicación Audiovisual y exdirectora general de RTVE es consejera de Radio Televisión Madrid, por lo que tiene prohibido desempeñar cualquier cargo para el que sea propuesta por un partido político. Precisamente, fue el PSOE quien la propuso para formar parte del citado ‘Consejo de Sabios’ de RTVE, lo que podría suponer una incompatibilidad. De hecho, en los próximos días podría proponerse su recusación como miembro de la ‘cúpula’ de Telemadrid, según detallan fuentes conocedoras de este medio de comunicación.

Fue el periódico ABC quien detalló que la Ley de la Radio Televisión Madrid prohíbe (art. 17.1) que los miembros del Consejo de Administración de esta empresa pública desempeñen un cargo “de elección o designación política”. Caffarel aseguró a este diario que había consultado con los letrados del Congreso este punto y le dijeron “que no había problema”. Sin embargo, el Congreso desmintió que se hubiera producido esta comunicación.

En la última reunión del Consejo de Administración de Telemadrid –la primera ordinaria tras las vacaciones- el ‘caso Caffarel’ generó una considerable polémica, dado que varios consejeros le exigieron explicaciones por su pertenencia el Comité de Expertos de RTVE. La aludida respondió a algunas cuestiones, pero, ante la insistencia de sus interlocutores, se negó a continuar con la conversación, que algunos de los miembros del Consejo calificaron como un “tercer grado”. Otros, se indignaron por sus evasivas.

Para determinar si Caffarel se encuentra en una situación de incompatibilidad, en la reunión se planteó la opción de solicitar un informe a la Abogacía de la Comunidad de Madrid para determinar si algún consejero –no sólo Caffarel- se encuentra en este supuesto. De hecho, se citó el caso de alguno de los presentes, que ha sido contertulio de TVE y, por tanto, ha facturado a una televisión pública.

El esperado 'informe Caffarel'

Esta opción se rechazó finalmente y se optó por solicitar al secretario del Consejo de Administración un informe que previsiblemente estará listo para la reunión del próximo lunes. La medida contó con 5 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Si el secretario concluyera que Caffarel no puede ejercer los dos cargos a la vez, podría dimitir de alguno de ellos; o podría iniciarse un expediente de recusación para su función en Telemadrid, que debería ser ratificado por la Asamblea autonómica, explican fuentes parlamentarias.

Entre las cuestiones que deberá determinar el autor del informe está la relacionada con su función en el Comité de Expertos. Para algunos consejeros de Telemadrid, la incompatibilidad es clara, dado que ha sido propuesta para este puesto por un partido político, el PSOE, lo que pone en cuestión el deber de independencia que le exige la ley. Para otros, no se puede concluir que Caffarel ejerce un "cargo" como tal, dado que el Comité no forma parte de la Administración y sus miembros no perciben ninguna remuneración.

Sea como fuere, el asunto ha vuelto a encrespar los ánimos de un Consejo de Administración de Telemadrid, en el que han existido fricciones desde el día en que se conformó.

En teoría, con la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad de Madrid y la posterior aprobación de la Ley de la Radio Televisión Madrid, esta empresa pública de medios de comunicación quedó libre del control del Gobierno autonómico. En la práctica, esta Administración es la socia única de esta empresa y tiene la potestad de vetar cualquier contratación que plantee su director general, dado que todas deben pasar el filtro de la Consejería de Economía y Hacienda. Es decir, el control político se realiza de forma indirecta.

El Consejo de Administración está compuesto por nueve miembros, de los que cuatro fueron pactados por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos; y cinco por diferentes asociaciones profesionales. Da la casualidad de que dos de estos consejeros han presentado candidaturas para presidir RTVE, como son María José Peláez y Alejandro Perales. Este último, por cierto, se ha posicionado del lado de Caffarel en el debate sobre su supuesta incompatibilidad.

Precisamente, dentro del Consejo hay quien considera que el hecho de que el Comité de Expertos en el que se encuentra Caffarel tenga que evaluar las candidaturas de Peláez y Perales es otro motivo más que debería invalidar su presencia en este órgano, explican fuentes internas.