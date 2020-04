La Cadena SER y AS tampoco se librarán del ERTE de Prisa

La Cadena SER y el diario deportivo AS tampoco se librarán del Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que prepara el Grupo Prisa para sus sociedades, que justificará en la situación excepcional que se ha producido en el negocio con motivo de la crisis del coronavirus. La intención del grupo -según ha trasladado a los representantes de los trabajadores- es iniciar las negociaciones durante los próximos días y aplicar este ajuste laboral a partir del próximo mes.

De momento se desconocen las condiciones definitivas que traerá aparejadas este ajuste laboral, aunque, según fuentes cercanas a la Dirección de Prisa, la intención es aplicar dos tipos diferentes de ERTE a los trabajadores del grupo: a unos, uno de suspensión; y, a otros, uno que implique un recorte determinado de su jornada laboral. Según Prnoticias, esta medida podría extenderse hasta diciembre.

Prisa justifica esta media en la situación excepcional que ha generado las crisis sanitaria y económica en sus medios de comunicación. Entre otras cosas, por la caída de la inversión publicitaria que se ha producido durante las últimas semanas, que ha empeorado ostensiblemente las previsiones de las empresas del sector para 2020.

También ha alterado la actividad normal de sus periódicos -explican fuentes internas-, pues mientras la actualidad informativa ha obligado a redoblar esfuerzos en su cabecera generalista, la suspensión de las competiciones deportivas ha provocado un descenso de la actividad en AS.

En cualquier caso, las previsiones de Prisa pasan porque el ERTE también afecte a El País y a Cinco Dias, tal y como adelantó este martes Vozpópuli. La propia directora del primer diario, Soledad Gallego Díaz, comunicó la decisión a los representantes de los trabajadores y avanzó que la intención de la empresa es la de poner en marcha este plan de ajuste a partir del próximo mayo, según fuentes sindicales.

El consejero delegado del grupo, Manuel Mirat, remitió hace unas horas una carta a la plantilla en la que expresó que el objetivo de estos recortes es “asegurar la viabilidad y el futuro de la compañía y, con ello, el de todos los empleados del grupo”.

Recortes por arriba

En la misiva explicó que durante los próximos meses los consejeros de Prisa verán recortada su retribución el 20%, mientras que los miembros de la Alta Dirección -entre los que se incluye-, el 35%.

“La compañía también ha tomado medidas para suprimir todos los gastos no esenciales para la publicación de nuestros medios y contenidos educativos y la emisión de nuestras radios. Estamos negociando con nuestros colaboradores, proveedores y suministradores todos y cada uno de los contratos vigentes y estableceremos un objetivo de costes mínimos, con máxima austeridad y sin poner en peligro la calidad de nuestros contenidos”, expuso.

Y añadió: “Te aseguro que no es una decisión agradable y ojalá no tuviéramos que realizar esta propuesta, pero estoy convencido de que comprendes el momento por el que estamos pasando y compartes el objetivo, que no es otro que salvaguardar la estabilidad del Grupo y mantener sus casi 9.000 puestos de trabajo”.