Santander maniobra para anular la millonaria indemnización a Orcel ante el Supremo

Banco Santander agota vías para frenar la histórica indemnización a la que ha sido condenado en favor del banquero de inversiones italiano Andrea Orcel tras haber abortado su fichaje como consejero delegado.

La entidad que preside Ana Botín ha conseguido que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso contra la resolución judicial que exige a la entidad cántabra indemnizar con 43,4 millones de euros al hoy primer ejecutivo del mayor banco italiano, Unicredit.

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal español ha empezado a estudiar en los últimos días el fondo de un "recurso extraordinario por infracción procesal y de casación" del Santander contra la de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 20 de enero de 2023.

El Alto Tribunal ha acordado esta primera resolución provisional tras ofrecer el plazo de un mes, tanto al Banco Santander como al propio Andrea Orcel, para alegaciones contra la admisión a trámite de la infracción procesal y de casación alegada por el banco cántabro.

"A la vista de las alegaciones presentadas, puede entenderse, con las limitaciones que implica el carácter provisorio de la fase de admisión, que concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos en el ordinal 1º del art. 477.2 LEC, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la sentencia", razona la Sección 1 de la Sala de lo Civil del Supremo en un auto del pasado 26 de marzo.

"El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional. No obstante, podrá interponerse en todo caso recurso de casación contra sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, aun cuando no concurra interés casacional", reza el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que evoca el Supremo

El banquero italiano Andrea Orcel

A consecuencia de dicha resolución provisional, el Tribunal Supremo ha abierto un plazo de veinte días para que la defensa de Orcel formalice su oposición al recurso.

La defensa de Orcel requiere una "rectificación"

Desde la defensa del banquero de inversiones italiano no se han hecho comentarios oficiales, si bien desde fuentes cercanas se da cuenta de la presentación de un escrito de "rectificación": el argumento es que la flamante resolución del Alto Tribunal "cita preceptos que no han sido invocados por el Santander y que por tanto no son invocables". En la misma línea, la defensa de Orcel se estaría planteando proceder al planteamiento de un recurso de nulidad de actuaciones contra la resolución del Supremo en caso de que la rectificación no prosperase.

Por su parte, desde el lado del Santander y de su defensa tampoco se han querido hacer declaraciones. Hasta ahora, la entidad cántabra ha alegado que la carta-oferta al italiano, aprobada por el Consejo de Administración del banco al día siguiente, "no era un contrato válido y perfecto" sino que dejaba pendiente un futuro "contrato de servicios ejecutivos" a la vez que ha alegado la omisión en sentencia del hecho de que la carta-oferta "reconocía a las partes una facultad de desistir en cualquier momento, sin necesidad de justificarlo por causa alguna".

La disputa legal se remonta a verano de 2019 cuando Orcel acabó demandando al Santander por echarse atrás en su contratación como consejero delegado de la entidad, un proceso iniciado por el banco cántabro en 2018 que supuso que el italiano renunciara a su puesto en la alta dirección del banco UBS.

La resolución de primera instancia, avanzada por Vozpópuli, dio la razón a Orcel al estimar que hubo un contrato entre las partes, condenando a Santander a abonarle 66 millones de euros en indemnizaciones. La Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado la cifra ante un recurso del banco español, que reclama la nulidad total.