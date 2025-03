Revés de la Justicia madrileña a Martínez Echevarría en la guerra por el equipo que fichó Andersen

Revés a Martínez Echevarría en la batalla judicial que sigue contra el equipo de Inmobiliario que fichó Andersen tras la polémica salida del expolítico Albert Rivera. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón a una asociada que se incorporó a Andersen y ha anulado parte del pacto de no competencia. La sentencia del TSJM confirma la del Juzgado de lo Social nº46 de Madrid, y establece que no puede obligarse a no colaborar, asociarse o compartir proyecto profesional con abogados del despacho que se abandona.

El pacto de no competencia establecido en la cláusula quinta del contrato de trabajo establece que, a la finalización del mismo, la demandante se obliga a no trabajar con clientes de Martínez Echevarría, ni con fuentes, contactos o prescriptores del mismo por periodo de dos años y a no colaborar, asociarse o compartir proyecto profesional, por plazo de dos años, con un abogado que lo haya sido del despacho, o con personas que en otros puestos hayan mantenido relación laboral o mercantil con el mismo.

La primera parte del pacto se mantiene vigente, la que suponía una retribución a la abogada por su cumplimiento, por lo que no procede una devolución parcial. "La cantidad abonada únicamente corresponde a la parte válida del pacto, esencial y finalidad última del pacto, en cuanto limita a la demandada a no trabajar con clientes de la recurrente, que la misma no ha incumplido", reseña.

La sentencia estipula que la limitación de trabajar con abogados del bufete anterior "restringe la capacidad de empleo de la demanda y es contraria al artículo 12.1 del RD 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, que dispone: "(...) Las partes de la relación laboral que se regula en este real decreto podrán acordar el pacto de no competencia postcontractual a que se refiere el apartado 2 del artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

En dicho pacto "se podrán establecer restricciones o limitaciones respecto a futuras actuaciones de los abogados en relación con los clientes del despacho, o con asuntos en que hubieran intervenido durante su relación contractual; se exceptuarán de dichas limitaciones los clientes que el abogado hubiese aportado al despacho al inicio de la relación laboral, salvo pacto expreso en contrario. En ningún caso, la no competencia postcontractual que se establezca puede actuar como limitación general del ejercicio de la profesión de abogado ni como limitación para actuar en los campos o especialidades del derecho a que se dedique el despacho".

El TSJ advierte de que "del tenor literal de la parte declarada nula del pacto de no competencia se deduce que la demandada no podría prestar servicios en cualquier empresa que hubiera contratado un trabajador por cuenta ajena o mantener colaboraciones con trabajadores autónomos, o mantener la relación con empresa que posteriormente contratase a un trabajador que hubiese prestado servicios en Martínez Echevarría, y el cumplimiento del pacto, en este aspecto, no depende de la voluntad de la demandada", por lo que lo considera "nulo".

La batalla

El despacho de origen malagueño sigue un pleito contra su exsocio director de Inmobiliario Javier Lacleta, al que acusó de incumplimiento del pacto de no competencia tras su fichaje por Andersen hecho público el 29 de marzo de 2022. El 15 de febrero de ese año se había conocido que Andersen fichaba a Pablo Doñate, socio de Litigación de Martínez-Echevarría, que además habría jugado un papel en el enfrentamiento con Albert Rivera.

A lo que se añadió la incorporación a Andersen de las asociadas de Inmobiliario Claudia Martínez Niño y Elena Guitián. La sentencia señala que ambas causaron baja voluntaria en enero de 2022. Martínez-Echevarría argumentó que su salida estuvo vinculada a la incorporación de Lacleta en Andersen. El LinkedIn de ambas reseña que salieron de Martínez Echevarría y entraron en Andersen en marzo de 2022.

El TSJM ha ordenado repetir el juicio contra Lacleta por considerar que Martínez Echevarría no pudo utilizar pruebas determinantes en el Juzgado de lo Social nº46 de Madrid

En una resolución avanzada por El Confidencial, el TSJM ha ordenado repetir el juicio contra Lacleta por considerar que Martínez Echevarría no pudo utilizar pruebas determinantes en el Juzgado de lo Social nº46 de Madrid, que absolvió a Lacleta con un razonamiento similar al de la sentencia de la asociada respecto a la cláusula del pacto que plantea "no colaborar, asociarse o compartir proyecto profesional por el plazo de dos años con abogado que lo haya sido de este despacho profesional o con personas que en otros puestos hayan mantenido relación laboral o mercantil con el mismo".

Con todo, el pleito más famoso es el que enfrenta al despacho con el propio exlíder de Ciudadanos Albert Rivera. El mismo se cimenta en la salida de éste el 7 de febrero de 2022, cuando denunció presuntos incumplimientos de su contrato en su papel como presidente ejecutivo, así como la falta del pago del variable y de la entrega de una parte del capital.

El despacho le acusó de resolución de contrato sorpresiva y con mala fe, de actos desleales con finalidad de competir y de revelación de secretos empresariales. El Juzgado de lo Mercantil nº17 de Madrid dio la razón a Rivera, lo que ha confirmado la Audiencia Provincial y se prevé recurrir al Tribunal Supremo.