Los grandes despachos españoles refuerzan su relación con firmas de Londres y Nueva York

En abril de 2024 Uría Menéndez anunció que en junio cerraría su oficina de Nueva York, que abrió en 1990. Garrigues, el pionero en la Gran Manzana desde 1973, Cuatrecasas, Gómez-Acebo & Pombo y Pérez-Llorca mantienen sus oficinas en un momento en el que se están produciendo fusiones transatlánticas de calado y el mercado legal mundial está expectante sobre los efectos de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Las relaciones con Estados Unidos son cada vez más cruciales para los despachos pero la forma de establecerlas puede haber cambiado. Mientras el Magic Circle inglés gana posiciones y saca la chequera para abrir oficinas y fichar en EEUU, los españoles refuerzan sus best friends y usan de base Londres en un entorno en el que también compiten con firmas de EEUU y Reino Unido en España.

José Félix Zaldívar, corresponsable del Grupo Norteamérica de Uría Menéndez y exsocio director de la oficina de Nueva York, explica: "Nuestra estrategia con los despachos de EEUU se fundamenta en décadas de relación profesional y personal con abogados de un conjunto amplio de firmas, lo que nos permite encontrar al abogado adecuado para cada asunto, así como mantener un espectro amplio de prescriptores. Nuestra oficina jugó un papel fundamental en conocer y darnos a conocer a los despachos más reconocidos del país, y una vez alcanzado ese objetivo hemos iniciado una nueva etapa que se caracteriza por la transversalidad y la renovación generacional, asegurando la consolidación de nuestra reputación en firmas líderes en las principales regiones del país y en sus sectores de referencia".

Entre sus best friends europeos, con los que mantiene una "alianza estratégica pero no exclusiva", está Slaughter and May en Reino Unido.

La importancia de estar en EEUU

Justo cuando Uría cerraba su oficina en Nueva York, Freshfields abría su segunda oficina en la Gran Manzana tras su desembarco en 1977, que se sumó a las aperturas en Silicon Valley y San Francisco y, el pasado febrero, en Boston. Linklaters, A&O Shearman y Clifford Chance también inauguran sedes y fichan equipos en EEUU, donde operan en Derecho estadounidense como "firmas globales".

Ignacio Bao, Chairman emérito del Consejo de Signium y socio director para España y Portugal de la firma de cazatalentos de abogados, advierte de que "estamos en un momento de incertidumbre en el que hay que mantener una relación preferencial con EEUU y en el que los despachos estadounidenses están muy proactivos. El M&A empieza a dar muestras de ralentización y fondos e inversores de EEUU se lo piensan a la hora de comprar empresas en Europa por el impacto que los aranceles puedan tener en su valor".

Las oficinas en Nueva York permiten a los despachos españoles estar muy cerca de despachos y clientes de EEUU "para poder asesorarles en los mercados en los que operamos (España, Portugal, Latam y otras oficinas internacionales)", "la principal razón de ser de estas oficinas", que les posibilita conectar con "Kirkland & Ellis" u "otras muchas firmas que no tienen oficinas propias en las jurisdicciones en las que ejercemos nuestra actividad", explican desde Garrigues, cuya oficina en la Gran Manzana fue precisamente la primera que inauguró fuera de España.

Desde Gómez-Acebo & Pombo subrayan que son una "firma ibérica con un claro enfoque internacional y que Estados Unidos y Reino Unido son dos de los principales mercados inversores para España y Portugal y dos de los centros financieros más importantes del mundo. Los mercados legales de estas dos jurisdicciones son los más relevantes para las operaciones internacionales".

"En esas jurisdicciones no competimos con los despachos ingleses y americanos, sino que trabajamos conjuntamente con ellos en operaciones, litigios o asesoramiento legal con un ángulo español o portugués. Por lo que nuestra presencia allí no supone una disminución de los asuntos referidos por esos despachos, sino más bien lo contrario", añaden.

Para Pérez-Llorca, Nueva York es, "uno de los puentes, junto con nuestras oficinas de México, para llegar al mercado latinoamericano (tanto clientes como despachos locales)

En este sentido, desde Garrigues apuntan que son "una potencial fuente de asuntos para despachos en EEUU y Reino Unido (clientes de Garrigues con necesidades legales en ambas jurisdicciones)".

La apuesta internacional de Pérez-Llorca comenzó con la apertura de sus oficinas de Londres y Nueva York "con el objetivo de estar cerca de nuestros clientes (grandes multinacionales y financial sponsors), así como de los grandes despachos con los que habitualmente" trabajan.

En su caso Nueva York es además, "uno de los puentes, junto con nuestras oficinas de México, para llegar al mercado latinoamericano (tanto clientes como despachos locales)". Recientemente han anunciado que el equipo de Pérez-Llorca en Nueva York se expandirá con la llegada de José Ignacio Rivero, socio en el DF, con un equipo de abogados mexicanos.

Sus oficinas de Londres y Nueva York no ejercen derecho local, por lo que señalan que las sinergias con los despachos de estas jurisdicciones no se ven afectadas. "Para nosotros ambas oficinas son muy relevantes y seguiremos reforzando nuestra presencia en ambos mercados", destacan.

Nuevas mecánicas y el papel de Londres

¿Es necesario tener oficina en Nueva York para lograr estos flujos? Miguel Ángel Pérez de la Manga y Alfonso Everlet creen que ya no lo es. Pérez de la Manga, de la consultora de despachos BlackSwan, considera que "cuando Uría abrió la oficina en Nueva York hace muchos años era muy necesario. Se ahorraba muchos viajes y conseguía la agilidad de la ventaja horaria para trabajar temas. Coincidió con la época en la que grandes empresas españolas salieron a comprar en Reino Unido y EEUU, el caso de Santander, Telefónica, Iberdrola o Ferrovial".

Entiende que "ahora que tiene relaciones formadas no tiene tanto sentido, cuando además la tecnología permite estar en contacto, y la situación de las empresas españolas es otra y los despachos siguen a sus clientes". Para Pérez de la Manga, "los recursos son escasos y tienen que elegir. Cada firma perfila su modelo y analiza si tiene ya un tamaño suficiente y prefiere optimizar costes o si quiere crecer más. Ahora les dan más juego Latinoamérica y otros destinos y se puede hacer todo desde Londres", advierte.

Everlet, socio de Diferencia Legal, no ve que sea tanto una cuestión de costes como de "darse cuenta de que la mecánica ahora es otra. Se trata de tener un pie en la jurisdicción para captar negocio, que se acuerden de ti, de ir a eventos, provocar reuniones, que se tengan localizado para que te elijan cuando les surja un asunto que afecte a España. Aunque puede tener coste reputacional cerrar una oficina, lo cierto es que funcionan mejor los road shows que tener una oficina permanente. La oficina ya sirivió para romper el hielo pero ahora se sigue otro camino".

Estos road shows en EEUU son una práctica cada vez más habitual entre despachos españoles también para explorar la posibilidad de integrarse en bufetes interesados en desembarcar en Madrid, como ha informado Vozpópuli Legal.

A esto añade Everlett que hay mucho contacto entre abogados de firmas internacionales y abogados españoles en bufetes de Reino Unido y EEUU que hacen también la labor de conexión. Como Álvaro Membrillera, socio de Kirkland Ellis en Londres y ex Paul Weiss, y Federico Frühbeck Jr., socio de Gibson Dunn en Londres, ex Vinson & Elkins.

Las firmas globales ganan posiciones

Con todo, el modelo de oficina de representación que no opera en Derecho local tiene detractores. "El problema es que ese modelo que funciono en su día ya no funciona tanto. Los clientes prefieren ir a firmas globales que les hacen todo. Cada vez más best friends abren en Londres y operan en mercado europeo, les gusta recibir trabajo pero no hay reciprocidad. Por eso el Magic Circle inglés se transformó y ya lleva décadas practicando Derecho de EEUU, ya son firmas goblales hoy y cada vez hay más fusiones", apuntan fuentes del mercado.

Un socio de un despacho de EEUU llama a analizar "muy bien por qué se abre, cuando estas oficinas son en realidad para captar clientes, de representación, en las que sólo se hace Derecho español, y ahora, en Nueva York, muy costosas de mantener con subidas de la renta inmobiliaria. Antes de la covid tenían más sentido, pero ahora con Teams y Zoom es suficiente y cuando es necesario te coges un avión y te vas tres días y haces un road show".

A su juicio, "una oficina allí que sólo hace Derecho español no aporta valor añadido. Lo que sí lo aporta es tener oficina aquí y allí operando en Derecho local con socios conectados que cogen el asunto de la otra oficina como prioritario cuando su socio se lo remite".