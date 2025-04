Los despachos americanos en España "responderán" sus criterios de selección por la presión de Trump

Despachos americanos con presencia en España señalados por la Casa Blanca en sus órdenes ejecutivas están "reponderando" sus políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Es el caso de A&O Shearman, Hogan Lovells, Latham & Watkins y White & Case. También están reformulando sus políticas bufetes que no están en la lista como Dentons y DLA Piper.

"Rescindir, en la medida máxima permitida por la ley, todos los cargos y puestos de DEI, DEIA y "justicia ambiental" (incluidos, entre otros, los puestos de "Director de Diversidad"); todos los "planes de acción de equidad", acciones, iniciativas o programas de "equidad", subvenciones o contratos "relacionados con la equidad"; y todos los requisitos de desempeño de DEI o DEIA para empleados, contratistas o beneficiarios", dicen las órdenes ejecutivas.

White & Case ha lanzado la New Initiative para reemplazar DEI. La firma ha "descontinuado" sus funciones DEI para desarrollar "una nueva iniciativa centrada en habilidades profesionales", según Law.com.

Tras una cuidadosa consideración, hemos decidido descontinuar nuestra función de Diversidad e Inclusión y nuestro Comité Global de Diversidad e Inclusión", ha trasalado White & Case a sus abogados

En una carta a sus abogados ha trasladado que "durante las últimas semanas, el equipo directivo de la firma ha estado considerando cambios que nos permitirán seguir apoyando a nuestra gente y nuestros valores, a la vez que garantizamos el cumplimiento de la legislación aplicable en Estados Unidos. Tras una cuidadosa consideración, hemos decidido descontinuar nuestra función de Diversidad e Inclusión y nuestro Comité Global de Diversidad e Inclusión". Continúa describiendo la nueva iniciativa "Compromiso y Desarrollo" que están implementando con un lenguaje que a empeados de la firma les ha parecido del estilo de RRHH.

Latham & Watkins ha redirigido su página web DEI y ha eliminado el lenguaje que hace referencia al racismo institucional y a su Comité de Liderazgo de Diversidad. Su programa "de becas de diversidad" también ha sido rebautizado como "programa de becas Pathways".

Hogan Lovells ha renombrado sus páginas DEI como "Inclusión HL", y ha eliminado las referencias a LGBTQ+, discapacidad y "racismo institucional", informa LegalCheek.com. También ha reemplazado su vídeo DEI con un mensaje de su CEO, Miguel Zaldívar (Caracas, 1964), compañero y amigo del secretario de Estado, Marco Rubio, desde que estudiaban Derecho en Miami. Con todo, está en la lista de despachos en el punto de mira de la Administración.

A&O Shearman también ha cambiado el nombre de sus programas DEI.

DLA Piper y Dentons no están en la lista, pero han hecho cambios de todos modos. Dentons eliminó su página DEI y parece haberla renombrado como "cultura y compromiso", mientras que DLA Piper les dijo a sus empleados que disolvería los grupos de recursos para empleados y que ya no participaría en evaluaciones comparativas externas, informa Bloomberg Law.

Vozpópuli Legal ha preguntado a estos despachos por estos cambios y si van a tener efecto en España pero no han contestado.

Influencia en España

Abogados de firmas de EEUU en España trasladan que los bufetes están "reponderando" su política DEI en EEUU, pero creen que estos procesos no van a tener incidencia en nuestro país.

No comparte esta opinión Alejandro Kress, socio director de la firma de cazatalentos de abogados SSQ. Considera que "es pronto" para calibrar el impacto de la ofensiva en España, pero que "acabará teniendo consecuencias. Hay un choque de culturas con la UE y los despachos con un solo partnership tendrán que tener una política global".

"Tener políticas DEI es ahora ilegal en EEUU y los despachos se tienen que adaptar. Si no lo hacen, les demanda la Administración y les prohíbe contratar", destaca. Con todo, Kress cuenta que abogados en EEUU le trasladan que "la forma de articular y expresar los compromisos con la diversidad puede cambiar, pero los valores de las organizaciones que de verdad creen en ellos no van a cambiar".

La vuelta de Trump a la Casa Blanca y el ataque a los despachos se produce además cuando los bufetes españoles están a la vanguardia en el asesoramiento en ESG -Environmental, Social and Corporate Governance- o Agenda 2030, y así han sido reconocidos recientemente por Chambers, que ha creado este área en Europa sólo para España de momento.

Los bufetes más expuestos

En EEUU se suceden las órdenes contra despachos, los pleitos contra la Administración de algunos y las negociaciones de otros con la Casa Blanca. Hasta el momento, los acuerdos de Paul, Weiss; Skadden, Arps; Millbank, y Willkie Farr & Gallagher, el despacho en el que trabaja el marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, ascienden a 340 millones de dólares. Kirkland & Ellis, el mayor bufete en facturación del mundo, ultima los flecos de su pacto.

En general, en estos acuerdos aceptan brindar cantidades millonarias en servicios legales gratuitos para impulsar la agenda del Gobierno federal, como el apoyo a veteranos o la lucha contra el antisemitismo, lo que incluye no tomar en cuenta elementos DEI en sus prácticas de contratación y asumir clientes sin importar su afiliación política.

No seguir las órdenes puede suponer que se revisen las autorizaciones de seguridad federal de los abogados para su suspensión, que se rescindan los contratos federales y que se restrinja el acceso de los empleados a los edificios federales. Las decisiones de Trump afectan a la tutela judicial efectiva, vetan clientes y causas e impiden licitar con la Administración, lo que puede suponer el 40% de la actividad de algunos bufetes en Washington.

Karp, Chairman de Paul Weiss, ha explicado que iban a demandar a la Administración pero llegaron a un acuerdo porque incluso una victoria en la Corte no borraría la percepción entre los clientes de que eran 'persona non grata' para el Gobierno

Las firmas más expuestas son las que han trabajando para la Administración Biden, para los demócratas o Hillary Clinton, como Perkins Coie, o que tienen o han tenido abogados que hayan participado en alguna causa contra Trump, o contra el asalto al Capitolio, el caso de Paul, Weiss -señalada porque un exabogado de la compañía, Mark Pomerantz, fue parte central de una investigación que emprendió la Fiscalía del distrito de Manhattan en torno a las finanzas de Trump antes de que asumiera la Presidencia-. WilmerHale, Jenner & Block y Covington & Burling se encuentran en situación parecida.

Perkins Coie, WilmerHale y Jenner & Block han demandado a la Administración. De momento, los jueces están bloqueando las órdenes. Más de 500 despachos se han adherido a una circular en apoyo de Perkins Coie o 'Amicus Brief' que han promovido profesores de Derecho y organizaciones de Derechos civiles. Según The New York Times, ninguna de las 10 mayores firmas se ha sumado.

"Iba a destruir nuestro despacho", ha explicado a sus abogados Brad Karp, Chaiman de Paul, Weiss, tras reunirse en la Casa Blanca y llegar a un acuerdo que ha causado conmoción interna en este histórico bufete de abogados de Nueva York que desde su nacimiento en 1875 ha promovido la causa de los Derechos civiles. También asesoran a grandes corporaciones.

Karp dijo que, inicialmente, iban a demandar a la Administración, pero que creyó que incluso una victoria en la Corte no borraría la percepción entre los clientes de que eran 'persona non grata' para el Gobierno.