Los bufetes españoles esperan sortear la ofensiva de Trump contra la abogacía

Ha empezado una guerra y como en las guerras, hay estrategias de todo tipo y siempre está el riesgo de que la contienda afecte a otros y se extienda. Las órdenes de Donald Trump contra despachos de abogados preocupan en la cada vez más global abogacía de los negocios. De los bufetes señalados, cinco operan en España y al menos otros dos tienen una relación muy estrecha con los grandes despachos españoles.

El frente legal de la frenética actividad que desempeña el presidente de EEUU se recrudece cada día, con despachos como Perkins Coie, WilmerHale y Jenner & Block demandando a la Administración, e importantes firmas llegando a acuerdos que avergüenzan a abogados y fiscales. "Iba a destruir nuestro despacho", ha explicado a sus abogados Brad Karp, Chaiman de Paul, Weiss, tras aceptar brindar 40 millones de dólares en servicios legales gratuitos para impulsar la agenda del Gobierno federal, no tomar en cuenta elementos de diversidad, igualdad e inclusión en sus prácticas de contratación; y asumir clientes sin importar su afiliación política.

Vozpópuli Legal ha hablado con despachos de EEUU y Reino Unido en España y otras voces del mercado y ha constatado la inquietud que les embarga. Algunos tienen órdenes de no hablar de este asunto; otros organizan encuentros privados para analizar la situación. Con todo, esperan sortear la ofensiva.

La vuelta de Trump a la Casa Blanca y el ataque a los despachos se produce además cuando los bufetes españoles están a la vanguardia en el asesoramiento en ESG -Environmental, Social and Corporate Governance- o Agenda 2030, y así han sido reconocidos recientemente por Chambers, que ha creado este área en Europa sólo para España de momento.

Los afectados

Algunos se sienten a salvo porque no se han señalado trabajando para la Administración Biden, para los demócratas o Hillary Clinton. Sobre todo, no tienen ni han tenido abogados que hayan participado en alguna causa contra Trump, o contra el asalto al Capitolio, ya que estas firmas han sido las atacadas con mayor virulencia. El caso de Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block, Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Pero hay otros despachos señalados: Hogan Lovells, A&O Shearman, Latham & Watkins, White & Case, Freshfields, Kirkland & Ellis, Sidley Austin, Goodwin Procter, Debevoise & Plimpton, Morgan, Lewis & Bockius, Simpson Thacher & Bartlett, McDermott Will & Emery, Ropes & Gray, Milbank, Morrison & Foerster y Reed Smith.

Trump dijo en una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News el 9 de marzo que su Administración tiene "muchas firmas de abogados que vamos a perseguir". Ha ordenado a la fiscal general, Pam Bondi, que investigue a todos los abogados y bufetes que demandaron al Gobierno federal en los últimos ocho años.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que los bufetes habían "convertido en un arma el proceso legal para tratar de castigar y encarcelar a sus oponentes políticos". Los decretos de Trump son "directivas legales para garantizar que se implemente la agenda del presidente y que los bufetes de abogados cumplan con la ley", según el portavoz Harrison Fields.

Creen que sólo impacta en EEUU

"Dentro de que es una situación delicada, estamos bastante tranquilos, no hemos trabajado con Biden, no hemos tenido trabajo de confrontación contra Trump ni con el Department of Justice", traslada un socio, que admite que el escrutinio también se dirige a las políticas Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Las executive orders consideran que las políticas DEI establecen cuotas ilegales. "Hay tres respuestas: cambiarlo todo, cambiar sólo en EEUU o no hacer nada. En España de momento estamos expectantes. Había un debate estructural global sobre si las empresas deben buscar sólo generar valor para sus accionistas o si deben también traspasar un umbral moral en el que aporten a la sociedad. Pues bien, esta última parte, que ha desarrollado la cultura woke de una forma concreta, está ahora vigilada por ley", explica. Este socio sólo ve "impacto en EEUU incluso en las firmas con un mismo partnership. Que afecte en la UE y en España lo veo difícil, incluso en Reino Unido".

Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas Littler, oficina en España del mayor bufete de Laboral del mundo originario de San Francisco, admite que "hay muchos despachos grandes en EEUU tocados por trabajar para demócratas. Se produce un choque entre la equidad y la igualdad. Algunas firmas han recurrido, al fin y al cabo es un Estado de Derecho".

Señala que "en España se mantienen las políticas que tenían las sociedades de EEUU. Abdón Pedrajas Littler España no sufre ningún impacto".

Desde otro despacho dicen que siguen la política de "business as usual". Creen que la clave es que las políticas de diversidad, con discriminación positiva, no caigan en la discriminación negativa. Es decir, no se puede prohibir una plaza a quien no sea LGTBI o darla sólo a alguien LGTBI. Quien siga prácticas discriminativas de este tipo va a tener problemas, advierten. Reconocen que las políticas ESG están en retroceso en EEUU pero destacan que el problema directo con Trump es por las DEI.

Las decisiones de Trump afectan a la tutela judicial efectiva, vetan clientes y causas e impiden licitar con la Administración, lo que puede suponer el 40% de la actividad de algunos bufetes en Washington. Alejandro Kress, socio director de la firma de cazatalentos de abogados SSQ, considera que "es pronto" para calibrar el impacto de la ofensiva en España, pero que "acabará teniendo consecuencias. Hay un choque de culturas con la UE y los despachos con un solo partnership tendrán que tener una política global".

Malestar entre despachos y fiscales con los acuerdos

La decisión de Paul, Weiss de llegar a un acuerdo, seguida este viernes por Skadden, que va a aportar 100 millones de dólares para políticas bendecidas por la Casa Blanca y se compromete a no participar en "discriminación y prácticas ilegales DEI", ha molestado a grandes despachos, advierte Kress, que subraya que "va en contra del Derecho de EEUU". "Hay mucho silencio pero los bufetes están reduciendo las políticas ESG y DEI".

Los fiscales generales demócratas de 20 Estados han denunciado los ataques de Trump a los bufetes de abogados como una "clara amenaza a nuestro sistema de justicia y nuestra profesión". Escribieron en una carta abierta a la comunidad jurídica estadounidense que Trump había "señalado a abogados individuales para condenarlos porque representaban a clientes que desafiaban sus acciones". Los fiscales generales dijeron que la aquiescencia de Paul, Weiss ilustraba el "efecto paralizante" de las órdenes de Trump sobre la profesión jurídica.

De momento, los jueces están dando la razón a los despachos y bloqueando las órdenes. "El ataque arrollador del presidente contra WilmerHale (y otras firmas) no tiene precedentes y es inconstitucional", dijo la demanda de WilmerHale. La de Jenner afirmó que "cada día que la orden permanece en vigor, causa a Jenner un daño creciente e irreparable a su reputación y finanzas". Las firmas alegaron que los decretos de Trump buscan castigar la oposición al presidente y a su Administración.

Paul, Weiss ha sido señalada porque un exabogado de la compañía, Mark Pomerantz, fue parte central de una investigación que emprendió la Fiscalía del distrito de Manhattan en torno a las finanzas de Trump antes de que asumiera la Presidencia. Trump se reunió con Brad Karp en la Casa Blanca y éste accedió a brindar 40 millones de dólares.

Pommeranz, por su parte, ha declarado: "Lo que importa no es lo que el presidente dice de mí, sino lo que hace para aplastar la oposición de cualquiera que esté en desacuerdo con él en cualquier cosa".