Las tarifas de los bufetes de EEUU convulsionan el mercado legal español

La presión de las tarifas de los bufetes de EEUU sobre el mercado español crece en un escenario de subidas de precios. Los rates de los primeros despachos estadounidenses ya alcanzan los 3.000 dólares la hora en asuntos premium, y se sitúan en 1.000 dólares en el caso de asociados, pudiendo superar estas cifras en algunos casos.

The American Lawyer da cuenta de que alguna firmas "aumentarán sustancialmente sus tarifas de facturación en 2025, con expectativas de que algunos socios principales se acerquen a los 3.000 por hora y los asociados facturen más de 1.000 euros por hora". Lo atribuye a la mayor demanda en fusiones y adquisiciones y prácticas transaccionales, así como a las fusiones de firmas de abogados y la creciente demanda de pagar a los talentos de alto rendimiento.

Según datos de Valeo Partners, los socios principales de "algunas firmas" tendrán tarifas estándar cercanas a los 3.000 dólares, y algunos podrían superar ese marcador.

Valeo Partners no ha revelado los nombres de los bufetes, pero el cotejo de las cifras de facturación de los primeros despachos de EEUU en ránkings como el de Law.com muestra rates de socios de cuota de media de 4.356 dólares la hora para el caso de Kirkland Ellis, el primer despacho del mundo, con 7.208 millones de dólares de facturación en 2023 y un beneficio por socio de cuota de 7,95 millones de dólares.

Los despachos de EEUU en España tienen diferentes estructuras. En principio, los puros partnership americanos son Latham Watkins, Jones Day y White & Case.

"Es un fenómeno mundial, los rates han subido, han subido los precios en todos los sectores. Hay una evidente subida de precios en todos los sectores y el jurídico no podía ser distinto", traslada Ignacio Gómez-Sancha, socio director de la oficina de Latham & Watkins en Madrid.

"Los clientes se lo están tomando de una manera natural, comprenden que si ellos en sus empresas suben los precios lo normal es que los proveedores también los subamos. Es un proceso en el que EEUU quizá ha ido más rápido que Europa. Nosotros lo estamos viviendo con total normalidad y naturalidad siguiendo el mercado", añade Gómez-Sancha.

Desde un bufete de EEUU en España con un modelo de oficina local advierten en cambio de que "en absoluto" han tenido impacto los despachos americanos y sus decisiones en su decisión de fijar los rates en España. Su evolución "constante y sostenida en el tiempo responde a las necesidades del mercado local" y no prevén cambios.

El gap con EEUU y la presión en los socios

Alejandro Kress, socio director de SSQ, ve "muy relevante el gap entre Europa/España y EEUU en tarifas/honorarios", en referencia a los rates de EEUU que alcanzan los 3.000 dólares la hora en firmas punteras de Nueva York.

En España, un socio de los primeros despachos españoles puede cobrar cerca de 600 euros la hora y uno internacional acercarse a los 800 por un asunto de envergadura.

Este jueves se ha presentado el Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España, de la firma Signium en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, que muestra que frente a las subidas importantes en el 2022, y sobre todo en el 2023, en 2024 el incremento se ha moderado en todas las categorías. En cuanto a la retribución total, se observa un aumento generalizado en todas las tipologías de despachos, con la excepción de las boutiques. Las subidas más pronunciadas se registran en los despachos internacionales.

La presión de las tarifas de EEUU en el mercado español también empieza por los propios socios de despachos americanos en Madrid

La presión de las tarifas de EEUU en el mercado español también empieza por los propios socios de despachos americanos en Madrid. Supone que de entrada no hacen prácticamente ningún trabajo "local" y se centran en la pata española de mandatos internacionales donde el cliente no cuestiona fees, según explican fuentes del mercado.

Por la presión en hourly rates que tienen no pueden competir en temas "locales", inciden las fuentes consultadas. Por ejemplo, en Laboral puede que asuman el despido de un directivo (trabajo local) pero podrían cobrarlo porque su cliente es una firma de Nueva York que quiere que ese trabajo lo haga un despacho americano y que, por estar acostumbrado a los fees estadounidenses, no le importa pagar los mismos o casi los mismos que se pagan en Nueva York. Y ese cliente no se va a ir a un bufete español aunque haga ese trabajo con la misma excelencia por la cuarta parte del precio, sugieren los insiders consultados.

Para clientes españoles, estos despachos llevan casos internacionales premium, por ejemplo, trabajos vinculados a la Comisión de Bolsa y Valores americana (SEC) y/o una cotización en Nueva York, así como transacciones de envergadura financiera a nivel internacional, tanto por las partes involucradas como por los montos. Otras cuestiones corrientes de las grandes empresas nacionales, como un recurso contencioso-administrativo, no entrarían en la esfera de los grandes bufetes americanos.