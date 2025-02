La Abogacía de Madrid también denuncia el acoso de Hacienda al abogado fiscal

"En el Estado de Derecho el fin no justifica los medios", advierte el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) respecto a "asedio" de Hacienda al abogado fiscal, un frente del secreto en las comunicaciones que también defiende con firmeza el ICAM además de su posición de primera línea en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Al que se suma el secreto del abogado de empresa, sobre el que ha lanzado un rotundo comunicado contra su violación por parte de la CNMC en entradas y registros, según ha informado Vozpópuli.

Roberta Poza, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y socia de fiscalidad internacional en Deloitte Legal, traslada a este periódico las iniciativas del Colegio en defensa del secreto del abogado fiscalista. Ello, en un marco en el que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 26 de septiembre del 2024, C-432/23, ha reafirmado la protección de las comunicaciones entre abogados y clientes en materia de asesoramiento fiscal al hilo de un caso en el que precisamente la Hacienda española se extralimitó.

"La posición del Colegio ha venido siendo sólida y constante: el abogado tributarista ostenta los mismos derechos y prerrogativas de sigilo y secreto profesional sobre aquellas cuestiones que conozca por razón de su profesión y relativas al hecho imponible, o cualquier otra cuestión con trascendencia fiscal, concerniente a los clientes a quienes asesora; todo ello al igual que cualquier otro abogado especializado en otras disciplinas. No por ser abogado tributarista se ostentan menores derechos", expliica la diputada sobre un asunto que juntas anteriores como la de José María Alonso defendieron intensamente.

Hacienda se dota de instrumentos normativos que, muchas veces, por ejercitar un derecho al amparo del interés general, se acaban vulnerando derechos de interés particular"

En síntesis, remacha esta abogada fiscalista, lo que sostiene el TJUE es que los únicos intermediarios excluidos del deber de comunicación sobre operaciones transfronterizas son aquellos profesionales que tienen la condición de abogados. Por otro lado, nuestra normativa doméstica de trasposición de la Directiva de Cooperación Administrativa, (conocida como DAC6), reconoce el secreto profesional a los intermediarios que realicen un asesoramiento neutral, entendido por tal aquél que se limite a asesorar en derecho sin participar en la implementación del mecanismo. Esta garantía está reconocida a todos los que tengan la consideración de intermediarios según la ley, lo cual no obsta para que aquellos que tengan la condición de abogados estén amparados por una protección reforzada.

Sin embargo, el comportamiento del Fisco sigue sus propios cauces. "Hacienda va aprendiendo de la casuística, de las nuevas tecnologías y de las estrategias que se dirigen a obtener información desde dentro, pues sabe que ésa es la mejor vía para el cumplimiento de sus tareas de investigación, comprobación e inspección. Para ello se dota de instrumentos normativos que, muchas veces, por ejercitar un derecho al amparo del interés general, se acaban vulnerando derechos de interés particular. En el Estado de Derecho, como siempre decimos los abogados, el fin no justifica los medios", advierte Poza.

La abogada valora la sentencia del TJUE C-432/23 "en sentido muy positivo, pues establece doctrina de cómo interpretar el artículo 7 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (que garantiza el secreto de las comunicaciones abogado-cliente) en el sentido de que el asesoramiento jurídico prestado por un abogado en materia de Derecho de sociedades está comprendido en el ámbito de la protección reforzada de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes. Por tanto, la información relativa a las relaciones con el cliente en el marco del asesoramiento supone una injerencia del derecho a las comunicaciones entre abogados y clientes".

Abogado y asesor fiscal

La diputada explica que la asesoría fiscal es una "funcionalidad propia de abogados, pero no exclusiva, luego no todo asesor fiscal es necesariamente profesional de la Abogacía. Cuando hablamos de abogados, se ostentan todas las prerrogativas. Cuando hablamos de asesores fiscales, en puridad estamos hablando sobre una profesión no reglada. Por otro, la asesoría fiscal es una actividad no reglada, con todos los problemas de definición de contornos que eso conlleva".

En este sentido, señala que la sentencia del TJUE de 29 de julio de 2024 (C-623/22), ha marcado una diferencia sustancial, al establecer que los asesores fiscales no amparados por el secreto profesional deben comunicar estos mecanismos de forma temprana, proporcionando a las autoridades fiscales información relativa a la naturaleza de la operación, las partes involucradas o los posibles ahorros fiscales derivados de los esquemas de planificación fiscal, cuando concurre algún elemento transfronterizo.

Dicho de otra manera, "el asesor fiscal que sea profesional de la Abogacía ofrece un alto grado de garantía de sigilo y reserva al cliente, disponiendo de los mecanismos normativos inherentes para su preservación y no injerencia por parte de órganos reguladores. Junto a la capacitación técnico-jurídica en el ejercicio de los derechos procedimentales y procesales, podemos decir que ese es el gran valor añadido que la Abogacía aporta a la asesoría fiscal".

La DAC 6 estableció el deber de los Estados miembros de imponer a los intermediarios intervinientes en operaciones transfronterizas la obligación de comunicar a las autoridades fiscales, en un plazo de 30 días, la información que obrase en su conocimiento, en relación con los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva.

El Colegio de la Abogacía de Madrid la acogió inicialmente con mucho recelo, recuerda Poza, pues era una amenaza en toda regla al secreto profesional. Razón fundada había para ello: la DAC 6 no solo impone a los intermediarios el deber de comunicar la existencia de mecanismos transfronterizos de planificación ilícitos, sino que basta con que, siendo lícitos, sean potencialmente agresivos.

La DAC 6 se transpuso al ordenamiento español mediante una modificación de la Ley General Tributaria (DA 23ª y 24ª) en 2020 y reformada en 2023 con el fin de adaptar las disposiciones de nuestro ordenamiento interno a la jurisprudencia sentada por el TJUE en su sentencia de 8 de diciembre de 2022 (C-694/20). "Es decir, vamos a golpe de corrección por parte del TJUE", alerta Poza.

Erosión del Estado de Derecho

Volviendo al tema del secreto profesional, Poza lamenta que "el legislador parece empeñado en una suerte de política de asedio para no dejar resquicios de información sin acceso, facilitando que provenga del propio obligado tributario o de su entorno asesor, todo ello entendido como una optimización indiscriminada de recursos que justifiquen un fin. Eso es muy preocupante y el horizonte no se vislumbra pacífico".

Cree que sólo los tribunales de justicia, nacionales y europeos, "están poniendo las cosas en su sitio. Nadie, y menos los profesionales de la Abogacía, cuestionamos que el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos sea una necesidad evidente para el mantenimiento del Estado; pues se trata de un deber constitucional. La cuestión no es ésa. Las condiciones para cumplir con estos deberes tributarios no se pueden establecer a cualquier precio. No me refiero a los principios de universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica; que ya están en la Constitución, sino a la necesaria ponderación de derechos y protección de aquellos individuales. De lo contrario vamos a un Estado de Derecho de intensidad menor. El papel de la Abogacía en la preservación de los equilibrios es crucial", alerta.