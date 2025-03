El 'Magic Circle' de la Abogacía dispara su inversión en EEUU ante el efecto Trump

"Somos una firma internacional". Así lo subraya Damien Zoubek, socio de Freshfields en Nueva York, preguntado por Vozpópuli Legal por la ofensiva de firmas británicas en Estados Unidos en un encuentro con socios internacionales del despacho del Magic Circle que se ha celebrado la semana pasada en Madrid.

En la misma línea de crecimiento en EEUU, el propio Zoubek destacaba la reciente apertura de la oficina de Boston, -para la que han fichado al socio de M&A de Latham & Watkins Matthew Goulding-, a la vez que recordaba el reciente crecimiento de la firma en San Francisco.

Estas oficinas se suman a las abiertas en Nueva York desde 1977 y en Washington DC desde 1998. El resto de firmas del Magic Circle están experimentando un furor por EEUU similar que se viene gestando desde el Brexit y que la llegada de Trump exacerba más si cabe, a tenor de las fuentes del sector legal consultadas.

Freshfields: "EEUU el mercado legal más grande del mundo. En términos de M&A representa el 50% del mercado mundial. Parece una mala idea no participar en la tarta. Estando allí defendemos nuestra posición europea"

La facturación de Freshfields creció un 18%, hasta los 2.700 millones de dólares, en el ejercicio que cerró el 30 de abril de 2024; paralelamente, su negocio en EEUU lo hizo un 25%, hasta los 508 millones de dólares, más del doble que en 2021. El área de transacciones consiguió situarse en el cuarto lugar por valor total a nivel mundial, según Bloomberg.

Este auge también lo experimentan Linklaters, Clifford Chance y A&O Shearman, que se sitúan ya entre los 20 asesores de las operaciones más voluminosas.

Una lustro de expansión hacia EEUU

La llegada de Freshfields a Silicon Valley tuvo lugar ya en julio de 2020 y fue la primera entrada del llamado Magic Circle londinense en la Costa Oeste desde que Clifford Chance salió de la región en 2007, recuerda Global Legal Post. Esta última firma está ahora mismo en Nueva York y Washington y ha abierto oficina en Houston en 2023.

Linklaters también se está moviendo y ha incorporado en octubre a un grupo de abogados de Financiero -David Lucking, John Hwang, Derek Poon y Dan Guyder- de A&O Shearman en Nueva York. En enero de 2024 había hecho lo propio con George Casey, el socio director global de Shearman & Sterling, que se enroló con un equipo de otros cinco abogados de M&A justo antes de la fusión con Allen & Overy.

En dicho contexto ha tenido lugar la fusión transatlántica que ha dado lugar a A&O Shearman. Esta firma también está apostando fuerte por EEUU para crecer en M&A y Financiero, con fichajes como el de Alyssa Simon, especializada en operaciones de alta rentabilidad. En 2024 también se ha fusionado Herbert Smith Freehills con la estadounidense Kramer Levin.

El papel de España

Estos movimientos se siguen con interés en España, país en el que estas firmas están presentes y que suele protagonizar road shows de despachos a Reino Unido y EEUU para buscar que se les referencie trabajo y explorar integraciones.

Vozpópuli Legal ha informado de que diferentes fuentes del mercado deslizan un interés en ciertas firmas norteamericanas por eventuales aperturas de oficinas en España que se habría reactivado en los últimos meses, al calor de una coyuntura en la que la nueva Administración Trump parece llamada a actuar como un eje dinamizador. La victoria de Trump y su regreso a la Presidencia de EEUU han generado expectativas de cambios sustanciales.

Clifford Chance, Fresfhields y Linklaters han explicado el pasado diciembre en la entrega de premios Legal Marcom 2024 que uno de sus objetivos para 2025 es el mercado estadounidense

Despachos españoles en EEUU también protagonizan movimientos, como Pérez-Llorca, que ha trasladado un socio de México, José Ignacio Rivero, con un equipo de abogados mexicanos, hacia Nueva York, ante la creciente tensión comercial entre los países.

La incorporación de Rivero en Nueva York se suma a los socios Javier Gómez y Felipe Nazar, que vienen trabajando en esta ciudad junto con un equipo de abogados expertos en Derecho Mercantil y Arbitraje Internacional.

Objetivo EEUU

Clifford Chance, Fresfhields y Linklaters han explicado el pasado diciembre en la entrega de premios Legal Marcom 2024 que uno de sus objetivos para 2025 es el mercado estadounidense. Eduardo García, socio director de Clifford Chance, aseguró que la firma tiene “un claro foco de expansión en Estados Unidos”, destacando movimientos como la apertura de la oficina de Houston para invertir en el mercado de la energía.

Por su parte, Álvaro Iza, socio director de Freshfields, confirmó su interés por EEUU y cómo en cinco años han incorporado a 50 socios de Cravath y Davis Polk. "Es el mercado legal más grande del mundo. En términos de M&A representa el 50% del mercado mundial. Parece una mala idea no participar en la tarta. Estando en Estados Unidos defendemos nuestra posición europea", comentó.

Linklaters: "No queremos reducir nuestra presencia en Europa y Asia. EEUU es importante pero no queremos parecernos a ellos"

Por último, José Giménez, socio director de Linklaters, explicó que para su despacho, el 2024 ha sido un año decisivo en la carrera hacia Estados Unidos: "En 2024 hemos fichado a un equipo de socios de M&A de despachos de primer nivel; hemos incorporado a un equipo de finance; energía; structured finance; etc.", ha reivindicado Giménez, incidiendo igualmente en la pretensión de mantener un perfil diferente.

"Lo que no queremos es perder el perfil de despacho que tenemos hoy. No queremos reducir nuestra presencia en Europa y Asia. EEUU es importante pero no queremos parecernos a ellos. Nuestra filosofía es mantener nuestra filosofía. Queremos tener una presencia mucho mejor que la de los americanos en los países en los que llevamos muchos años trabajando", remacha.