Los despachos activan due diligence en fichajes para comprobar la veracidad de la cartera de clientes

Socios que dicen facturar tres millones de euros pero que no llegan a 100.000, estrellas que pasan de facturar dos millones a cero cuando se cambian de bufete... en el pujante mercado legal de fichajes español no es oro todo lo que reluce. Los despachos conocen las decepciones y son cada vez más cautos.

David Díaz, socio responsable del Grupo de Práctica Laboral de EMEA en Baker McKenzie y socio responsable del Grupo de Práctica de Sports, señala que "las due diligence en los fichajes cobran una importancia creciente para comprobar si el candidato genera el negocio que pretende".

"Hay una obsesión cada vez mayor en los despachos por hacer este análisis, que depende de muchos factores y debe ser muy fino", refrenda Ignacio Bao, Chairman emérito del Consejo de Signium y socio director para España y Portugal de la firma de cazatalentos de abogados.

Alejandro Kress, socio director de SSQ, da cuenta de que "los candidatos siempre inflan su cartera, ninguno da datos exactos". La due diligence que hace el cliente con sus medios le parece "un proceso muy delicado y muy subjetivo, en el que se suele contar con que hay un factor corrector del 20%-30% de margen de ajuste en el business case del candidato. Se plantean dos o tres escenarios, del más optimista al más conservador".

Hasta aquí, sobre las expectativas de negocio, porque luego tiene que estar muy claro qué se puede hacer y qué no en estos movimientos, que a pesar de las cautelas generan pleitos. El acuerdo del partnership puede regular la no competencia, o no, ya que si lo hace hay que estipular una contraprestación. Puede establecerse que los abogados no se pueden llevar los clientes que han adquirido en el despacho pero sí los que ya tenían.

Es muy difícil que en las grandes marcas al abogado que se va le acompañen los clientes. En los siguientes niveles sí es más habitual, traslada un abogado laboralista

Ha habido grandes decepciones, abogados que creían que les iban a acompañar sus clientes y luego no ocurre, aunque hay excepciones. En general, es muy difícil que en las grandes marcas al abogado que se va le acompañen los clientes. En los siguientes niveles sí es más habitual, traslada un abogado laboralista. El cliente mutualizado desde hace 20 años en un gran despacho no es capturable, salvo que el cliente quiera.

El cliente manda

Es un terreno abonado al matiz en el que los clientes trabajan con el abogado que les apetece por mucho que el despacho se empeñe en intentar evitarlo. "Al final se acaban yendo con uno o con otro. Acaban mandando una carta apelando a una relación de confianza y el despacho no tiene más remedio que ceder. La relación entre el abogado y el cliente es de confianza y sigue el Código Deontológico. No se puede obligar al cliente. Muchos se van y aunque tengan cláusula de no competencia, al final el cliente les quiere seguir y lo pide y al despacho no le queda más remedio que aceptarlo para no enemistarse", añade este abogado.

Ignacio Bao coincide y subraya que el cliente manda y "no es de nadie", lo que cree que debe llevar a los despachos a buscar soluciones y adaptarse. Explica que hay prácticas en la que es más sencillo el trasvase de la cartera de clientes como en Penal. El reo, pendiente de pena, ha dado el mandado de su defensa a un abogado en el que confía. No es trasladable, en cambio, el private equity. Llega de Londres en un panel en el que está el despacho junto con otros cuatro o cinco. El abogado que se va a un bufete español o a una Big Four no se lo va a llevar y tardará tiempo en reposicionarse.

"Es cuestión de tener claro dónde se está y qué se hace. En el desembarco en un despacho similar el abogado se suele reposicionar en un año o dos, pero hay que tener siempre en cuenta que si estaba en 400.000 euros no va a pasar a 1,5 millones", advierte.

Cuenta el caso de un gran despacho internacional que se trae de uno español a un socio reconocido con 20 años de experiencia. Lo lógico es que genere más negocio ya que entra en una firma más grande, pero de entrada no va a pasar, aunque estará activo. Lleva tiempo.

Bao pone el ejemplo de un abogado de Big Four que dice que factura tres millones pero si se le pide que firme a cuánto se compromete en el primer año, lo rebaja a 100.000 euros. "Gestionaba tres millones, no vendía tres millones"

Bao pone un ejemplo extremo que encuentra en el mercado, el de un abogado de Big Four que dice que factura tres millones pero si luego se le pide que firme cuánto se compromete a hacer en el primer año por si le echan, lo rebaja a 100.000 euros. "Gestionaba tres millones, no vendía tres millones. El que le ficha afronta un problema de prestigio y al abogado se le puede destrozar la vida. No hay que prometer lo que no hay ni decir lo que no es", avisa.

Una opción cada vez más frecuente es fijar cláusulas que garantizan un salario por dos años y si el fichado no consigue un volumen de negocio acordado entonces se le rebaja.

La salida de Albert Rivera y otros socios de Martínez Echevarría

Martínez Echevarría ha protagonizado pleitos mediáticos contra exsocios por pactos de no competencia. El más famoso, el que le enfrenta al exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, partió de la salida de éste el 7 de febrero de 2022, en la que denunció presuntos incumplimientos de su contrato en su papel como presidente ejecutivo y la falta del pago del variable y de la entrega de una parte del capital.

El despacho le acusó de resolución de contrato sorpresiva y con mala fe, de actos desleales con finalidad de competir y de revelación de secretos empresariales. El Juzgado de lo Mercantil nº17 de Madrid dio la razón a Rivera, lo que ha confirmado la Audiencia Provincial y se prevé recurrir al Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de fallar a favor de Martínez Echevarría en el pleito que sigue contra su ex socio director de Inmobiliario Javier Lacleta, al que acusó de incumplimiento del pacto de no competencia tras su fichaje por Andersen hecho público el 29 de marzo de 2022. En concreto, de la parte referida a "no colaborar, asociarse o compartir proyecto profesional por el plazo de dos años con abogado que lo haya sido de este despacho profesional o con personas que en otros puestos hayan mantenido relación laboral o mercantil con el mismo".

El 15 de febrero de 2022 se había conocido que Andersen fichaba a Pablo Doñate, socio de Litigación de Martínez-Echevarría, que además habría jugado un papel en el enfrentamiento con Albert Rivera.

A lo que se añadió la incorporación a Andersen de las asociadas de Inmobiliario Claudia Martínez Niño y Elena Guitián. La sentencia señala que ambas causaron baja voluntaria en enero de 2022. Martínez-Echevarría argumentó que su salida estuvo vinculada a la incorporación de Lacleta en Andersen. El LinkedIn de ambas reseña que salieron de Martínez Echevarría y entraron en Andersen en marzo de 2022.

El TSJM ha ordenado repetir el juicio por considerar que Martínez Echevarría no pudo utilizar pruebas determinantes en el Juzgado de lo Social nº46 de Madrid, que absolvió a Lacleta.