Andersen apunta a batir al Magic Circle como nuevo bufete líder: "Nuestro modelo no son las Big Four"

Récord de ingresos para Andersen en España. El despacho alcanzó en 2024 una facturación de 70,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 40,1% respecto del ejercicio anterior. El bufete que lidera José Vicente Morote ha alcanzado así una cifra de inédita de facturación en la Península Ibérica.

Un volumen de negocio que ya le sitúa al nivel de despachos del Magic Circle, admite Morote, que apunta a convertirse en un líder del sector: "Nuestro modelo no son las Big Four, ellos tienen su modelo pero no es el nuestro", traslada, en referencia a quién quieren parecerse. "Nos nos parecemos a nadie, somos un despacho ibérico con marca internacional muy potente y con un crecimiento basado en la integración de equipos".

La firma también ha experimenado una importante mejora en otros parámetros como la rentabilidad, la facturación por socio y profesional, o el cross selling. Durante el ejercicio, Andersen ha abierto oficina en Bilbao y ha iniciado su actividad en Oporto a partir del 1 de enero de 2025.

Morote cree que el crecimiento se explica gracias a su "estrategia de calidad y especialización, y a su apuesta por la promoción y atracción del talento". Marca el ejercicio 2020, en el que se institucionalizó el despacho con la creación del consejo de administración y la entrada en el partnership en el que los socios son dueños del 100%, como el origen de estos incrementos exponenciales de un despacho en el que lleva más de 13 años.

De hecho, la de Andersen Iberia es ya la oficina más grande en Legal en todo el grupo a nivel mundial y la segunda más grande en general por detrás de EEUU.

Por oficinas, Madrid representó un 55% de la cifra de negocios total, seguida por Valencia (20,2%), Sevilla (7,9%), Lisboa (6,6%), Barcelona (5,7%), Málaga (3,9%) y Bilbao (0,7%).

En España, la facturación de Andersen Iberia alcanzó los 65,8 millones de euros, mientras que en Portugal la firma ingresó 4,7 millones. Por oficinas, Madrid representó un 55% de la cifra de negocios total, seguida por Valencia (20,2%), Sevilla (7,9%), Lisboa (6,6%), Barcelona (5,7%), Málaga (3,9%) y Bilbao (0,7%).

Asimismo, el despacho elevó la cifra de venta cruzada (cross selling) hasta los 22 millones de euros, lo que supone un 31% de su facturación. Por departamentos, Mercantil aportó un 25,9% de la facturación total; seguido de Fiscal (21,4%); Procesal (16,4%) y Público (14,1%). Tras ellos, figuran las áreas de Cultura, Laboral, Inmobiliario, Legaltech y Económico.

"La distribución de ingresos por oficinas y departamentos evidencia que somos un despacho muy equilibrado y, por tanto, muy sostenible", sostiene Morote, quien agrega que, a pesar de los resultados obtenidos el pasado año, "no nos conformamos y seguimos encarando el futuro con mucha ambición. En este sentido, para 2025 nos hemos fijado un objetivo de crecimiento del 25%". Es decir, "por encima de 90 millones".

Salidas a bolsa

Morote augura nuevas entradas de fondos de private equity en despachos e, incluso, salidas a bolsa, opciones que descarta de inmediato para Andersen Iberia -aunque admite que se les "han acercado" a proponérselo-, pero que podrían contemplarse "si se producen a nivel global".

Junto con las cifras de negocio, el despacho también dio nuevos pasos el pasado ejercicio en su compromiso social y con el ámbito académico, al crear con la Universitat Politècnica de València (UPV) la Cátedra Andersen UPV de Sostenibilidad y Mercados Regulados, y lanzar, con IE University and Law School, el Programa ESG y Economía Circular.

