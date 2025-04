Aluvión de consultas a despachos para despedir en España por los aranceles de EEUU

Los despachos están recibiendo una avalancha de consultas de empresas sobre el impacto de los aranceles de Donald Trump y muchas de ellas se plantean hacer reestructuraciones. "Está habiendo mucho movimiento. Quieren evaluar el impacto y analizar opciones para mitigarlo", subrayan. Bufetes consultados por Vozpópuli trasladan que firmas de automoción, industria, alimentación, agricultura, defensa, productos farmacéuticos y tecnológicos y servicios ya están calculando el impacto y sopesan realizar ERTE, ERE y despidos individuales, entre otras medidas.

Algunas de estas empresas, sobre todo las del sector de la automoción, ya atravesaban dificultades. Todas vienen consultando recurrentemente a abogados de Laboral por el proyecto de reducción de jornada que impulsa Yolanda Díaz, en un escenario de preocupación en las empresas por el despido a la carta que prepara el Ministerio de Trabajo.

Alfredo Aspra, socio director de Labormatters, confirma que están recibiendo consultas para valorar reestructuraciones. "Las compañías se lo están planteando. Están midiendo el impacto e irán tomando decisiones en función de cómo evolucione". Aspra percibe que los sectores más afectados son la automoción, industria, alimentación, agricultura y servicios, en concreto, el transporte.

Otras firmas esperan consultas sobre este asunto en los próximos días. Es el caso de Bird & Bird, según traslada su socia directora, Coral Yáñez.

Máxime cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que el Gobierno protegerá "con toda la contundencia" al tejido productivo del impacto de la política arancelaria de Estados Unidos, pero "no de manera incondicional", pues las ayudas a las empresas afectadas que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes, ha explicado, estarán condicionadas a que mantengan el empleo, no despidan y no se deslocalicen, como ya se hizo en la pandemia y con la guerra de Ucrania.

Pilar Menor y Yoko Takagi, socias de DLA Piper, han recibido consultas sobre la extensión de la Orden Ejecutiva (OE), las fechas de entrada en vigor, y las excepciones para ciertos productos, especialmente los aranceles de acero/aluminio, automóviles y piezas de automóviles, cobre, productos farmacéuticos, semiconductores, artículos de madera, minerales críticos, energía y productos energéticos.

También han recibido preguntas sobre la evaluación de riesgos de la cadena de suministro, solicitudes de exclusiones, comentarios públicos, revisión de contratos, estrategias de fabricación nacional, y procesos legislativos y de impugnación.

Las consultas recibidas por DLA se centran en la fabricación de automóviles, productos farmacéuticos, agrícolas y tecnológicos. Afecta a empresas de diversos tamaños, desde grandes corporaciones hasta medianas empresas.

Menor y Tatagi señalan que no han realizado todavía reestructuraciones. "Las consultas actuales son principalmente para explorar opciones y entender el impacto de la Orden Ejecutiva. Los clientes están valorando cómo afecta al negocio antes de tomar decisiones concretas".

En esta línea, Paul Amberg, socio estadounidense de Baker McKenzie, radicado en Madrid, que asesora a multinacionales en cuestiones relacionadas con las leyes de comercio exterior de EEUU, explica que "las empresas están aún en la fase de evaluación del impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump y están buscando maneras de mitigar sus efectos. Ciertamente las empresas evaluarán todas las opciones pero depende del resultado del análisis del impacto de los aranceles".

"El Real Decreto que se aprueba este martes debería aclarar algunas cuestiones, al menos para las empresas españolas", apunta Amberg.

Excesos regulatorios de Trabajo

Un socio de Laboral de un bufete español detalla que se están planteando consultas para hacer ERE, ERTE y despidos individuales. "Lo lógico es actuar antes, cuando Yolanda Díaz ya está advirtiendo de que va a reactivar la legislación del prohibido despedir".

Advierte de que si hay causa esta legislación es un "brindis al sol", pero el mensaje que lanza el Gobierno es claro. Con todo, tampoco cree aconsejable anticipar mucho la causa.

En el departamento de Laboral de un despacho internacional constatan que "está habiendo mucho movimiento y algunas empresas esperan a ver cómo se concreta". Auguran poco recorrido al prohibido despedir en el caso de las empresas con problemas, pero ven que la posibilidad de anticiparse está encima de la mesa.

Detallan que la situación afecta especialmente a la automoción. "Algunos que atravesaban dificultades por la implantación del coche eléctrico las confirman ahora en la ofensiva arancelaria y la imposibilidad de exportar a EEUU".

Abogados consultados ven excesos regulatorios de Trabajo en el prohibido despedir, que se suman a los que ya percibían en la reducción de jornada y al proyecto del despido a la carta.

"En este momento de incertidumbre, no se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos. Esto quiere decir que si las empresas lo precisan, se van a acoger a los mejores mecanismos de protección social que son los ERTE y el mecanismo Red, pero lógicamente no se puede despedir a nadie", ha señalado Díaz este lunes en el acto Un Perte al servicio de las personas y el planeta. Proyectos inspiradores para transformar el futuro celebrado en la Fundación ONCE.

Además de no poder recortar plantilla y mantener así el empleo, las empresas que reciban ayudas públicas no podrán deslocalizarse, según ha insistido la ministra.

Díaz ha indicado que, con estos condicionantes, ya utilizados por ejemplo durante la pandemia, lo que se pretende es que "no se ajusten el cinturón los de abajo". "No van a ser los que menos tienen quienes paguen los platos rotos de los designios de la Administración Trump", ha advertido.

"Estamos viviendo momentos muy duros. Sus consecuencias no son abstractas. Las consecuencias de las crisis afectan directamente a nuestras vidas, a nuestras comarcas, a nuestras comunidades, a nuestras cooperativas, a nuestras ganaderas, a nuestros agricultores, a todo el tejido del conjunto del mundo", ha denunciado.

La ministra de Trabajo ha destacado la necesidad de que las contramedidas a la política arancelaria de Trump sean "selectivas y muy precisas". En este sentido, desde Sumar proponen concentrar esta respuesta en las siete grandes tecnológicas norteamericanas (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla y Meta) para minimizar el impacto de los precios que pagan familias y pequeñas empresas.