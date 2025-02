Zelenski no reconocerá ningún acuerdo si Ucrania queda al margen de la negociación entre Putin y Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se siente apartado de las negociaciones sobre el posible fin de la guerra en el territorio. El nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció hace unos días que comenzaría el diálogo con Rusia para lograr la paz en suelo europeo "inmediatamente". El Kremlin confirmó y Kiev aceptó, pero este último se plantó: no aceptaría que se hablase del fin del conflicto en su territorio sin su participación. Ahora, y después de las posibles reuniones bilaterales entre Rusia y EEUU en Arabia Saudí para consumar el plan de Trump, Zelenski ha asegurado que no reconocerá lo que se diga sin estar él presente.

Tras conocerse que una delegación rusa, otra estadounidense y otra ucraniana viajaban a la capital de Arabia Saudí, Riad, para comenzar las negociaciones para lograr la paz en Ucrania, el Kremlin ha confirmado que sus enviados se reunirían con los elegidos por Trump para la misión. Pese a haber avisado de que no aceptaría ningún acuerdo que se tomase sin su presencia, este lunes Zelenski ha confirmado que Ucrania, de momento, no participará en estas primeras conversaciones.

Según la agencia ucraniana de noticias Ukrinform, el presidente ucraniano no reconocerá ningún resultado de las negociaciones en Arabia Saudí al celebrarse sin representación de su país. "Ucrania no participará y no sabía nada de esto. Considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania es infructuosa", ha dicho. "No podemos reconocer ninguna cosa ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros mismos. Y no reconoceremos tales acuerdos", ha defendido.

El jefe de Estado ucraniano ha confirmado que la delegación ucraniana realizará una visita oficial a Arabia Saudí mientras él ya ha comenzado una gira que ya ha parado en Emiratos Árabes Unidos (EAU), seguirá en Arabia y finalizará en Turquía. Sin embargo, ante los medios ha querido aclarar que su viaje no tiene nada que ver con lo decidido por EEUU y Rusia.

Europa, excluida de las negociaciones

En ningún momento las voces estadounidenses aseguraron que las reuniones bilaterales pasasen a incluir a Ucrania. Sí dieron a entender que la que sí se quedaría fuera sería Europa. Pero paralelamente, la reacción e indignación de Europa se escenifica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como líder improvisado. El galo ha respondido a lo que los países europeos tachan de osadía convocando una reunión de urgencia en París con los principales mandatarios de la Unión Europea, Reino Unido, la Comisión Europea y la OTAN.

La reunión, pese a ser de urgencia e improvisada e incluir a jefes de Estado de Reino Unido (Keir Starmer), Alemania (Olaf Scholz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Andrzej Duda), España (Pedro Sánchez), Países Bajos (Dick Schoof) y Dinamarca (Mette Frederiksen), así como Rutte, Ursula von der Leyen y António Costa, ha sido calificada como "informal".

Según el Elíseo, se ha convocado a estos líderes europeos al ser una 'cumbre' de urgencia, pero con la intención de seguir ampliando estas conversaciones e ir incluyendo al resto de miembros para llegar a un consenso sobre qué pueden hacer "los europeos" por sí mismos teniendo en cuenta el momento que viven en relación a Ucrania y tras "las iniciativas" impulsadas por Trump.

Zelenski, apartado

Sin embargo, el cónclave parece un símbolo de la resignación y debilidad que se experimenta ahora mismo en Europa. Tras la Conferencia de Seguridad de Múnich, quedó claro que la primera potencia mundial no tiene intención de sumar al continente a sus negociaciones de paz. De hecho, el enviado del republicano, Keith Kellogg, aseguró que los europeos debían quedar apartados de las conversaciones en este sentido. Además, aseveró que en primer lugar el diálogo sería entre Trump y Putin y, relegado a un tercer lugar, se incluiría al presidente ucraniano.

Estas declaraciones, sumadas a las del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, no sentaron bien en Kiev. El también jefe del Pentágono pidió a Zelenski defender una visión "realista" de los pactos ya que, considera que el plan de Ucrania de recuperar los territorios ocupados por Rusia desde 2014 e ingresar en la Alianza como garantía de seguridad no lo es, por lo que se da a entender que el posible acuerdo para la paz incluiría como propuestas la cesión de algún territorio a Putin.