Zelenski insta a la creación de unas Fuerzas Armadas europeas para obligar a EEUU a ver el continente como "aliado"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado la creación de unas Fuerza Armadas europeas para defender al continente de Rusia y obligar a Estados Unidos a contar con Europa a la hora de tomar sus decisiones geopolíticas. "Ha llegado el momento de crear las Fuerzas Armadas de Europa", dijo el presidente ucraniano en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que centró su discurso en pedir a los líderes europeos que tomen las decisiones necesarias para que "el futuro de Europa dependa sólo de los europeos".



Zelenski explicó además que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no mencionó ni en una sola ocasión el papel de Europa en las negociaciones entre Ucrania y Rusia que promueve durante la reciente llamada telefónica, y afirmó que Europa "debe tener una silla en la mesa" en que se decide su futuro.



"Ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania; ninguna decisión sobre Europa sin Europa", declaró el líder de Kiev en la línea de lo expresado en la misma Conferencia de Múnich por muchos líderes europeos preocupados por la forma en que EE.UU. ha empezado a mantener contactos con Rusia y Ucrania sin pedir la opinión o consultar a la Unión Europea (UE) y sus países miembros.



El presidente ucraniano urgió a los dirigentes europeos a formar su propio Ejército unitario para que EE.UU. no vea al continente simplemente "como un mercado", sino también "con un aliado" con el que esté obligado a contar. Zelenski explicó, dirigiéndose expresamente al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presente en la audiencia, que el Ejército europeo que reivindica no sería un sustituto de la Alianza Atlántica, sino una forma de igualar la contribución europea a la de EE.UU., una exigencia que Trump lleva haciendo desde su primer mandato.



El jefe de Estado ucraniano apeló a la unidad de la UE para hacer frente a todos estos retos. "Si no es Bruselas será Moscú. Es vuestra decisión", afirmó.

Zelenski advierte a Trump de las manipulaciones de Putin

Por otro lado, Zelenski ha advertido a Trump de que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, intenta manipularle para llevarle como figurante a la Plaza Roja de Moscú con motivo del desfile militar el 9 de mayo que recuerda la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.



“Putin intentará que Trump esté parado en la Plaza Roja el 9 de mayo, pero no como un líder respetado sino como atrezzo para su espectáculo”, dijo Zelenski en la Conferencia de Seguridad de Múnich, después de que el presidente estadounidense y el jefe del Kremlin hablaran este miércoles de posibles visitas recíprocas a sus países en una conversación telefónica.



Trump hizo este miércoles su primera llamada oficial a Putin desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente de EEUU alabó la disposición del líder ruso para avanzar hacia la paz y destacó el potencial de colaboración entre ambos países. El tono positivo del mensaje de Trump provocó inquietud en Ucrania.



Después de hablar con Putin, Trump llamó a Zelenski para informarle del contenido de la conversación. Los contactos al más alto nivel entre Washington y Kiev para promover una negociación que ponga fin a la guerra continuaron este viernes con la primera reunión de Zelenski con el vicepresidente de EEUU, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el representante especial de Trump para la guerra, Keith Kellogg.