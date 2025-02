Zelenski: "no firmaré nada que tenga que ser pagado por generaciones de ucranianos"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió en su disponibilidad a firmar el acuerdo que propone EEUU para beneficiarse del 50 % de los recursos naturales ucranianos, pero reafirmó que éste debe incluir garantías de seguridad claras para Ucrania y dijo que no firmará nada que hipoteque el futuro de varias generaciones de ucranianos.



"No firmaré nada que tenga que ser pagado por generaciones y generaciones de ucranianos", dijo Zelenski en una rueda de prensa celebrada en Kiev. El presidente ucraniano volvió a reivindicar el derecho de la parte ucraniana a exigir sus propias condiciones en el acuerdo. "Sólo quiero un diálogo con el presidente (de EEUU Donald) Trump", señaló.



Zelenski planteó la posibilidad que en los recursos naturales que Ucrania podría compartir con EEUU se incluyan los que se encuentran en los depósitos que están bajo control ruso. "Hagamos 50-50 incluyendo los territorios ocupados", dijo el presidente ucraniano, que explicó que esto estimularía el interés de EEUU en ayudar a Kiev a recuperar estos territorios. El presidente ucraniano subrayó que el acuerdo que se firme con EEUU en este sentido tenga en cuenta los intereses tanto de EEUU como de Ucrania.



"Esto es algo serio no es un juego", dijo Zelenski, que reconoció que Ucrania necesita el apoyo de su principal socio pero señaló que el país no puede perder "la dignidad y la independencia" con este acuerdo.