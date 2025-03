Zelenski advierte de un supuesto plan ruso para atacar una región de Ucrania: "Moscú sigue ignorando la diplomacia"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró este sábado que en contra de lo que afirma el Kremlin no hay tropas ucranianas cercadas en Kursk y advirtió de un supuesto plan ruso para atacar la región ucraniana de Sumi, lo que demuestra que Moscú no está interesada en una tregua, sino que se dispone a prolongar la guerra, según dijo.



"Gracias a las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, un número significativo de tropas rusas tuvo que ser retirado de otras zonas. Nuestras tropas siguen manteniendo a raya a los efectivos rusos y norcoreanos en la región de Kursk. Nuestras tropas no están cercadas", escribió en sus redes sociales.



Tras recibir un informe del comandante en jefe del Ejército ucraniano, Zelenski señaló que en las zonas designadas de la región de Kursk las operaciones de las fuerzas ucranianas "continúan" y que estas unidades están desempeñando sus tareas "de la manera requerida". También alertó de que se están observando movimientos a lo largo de la frontera ucraniana oriental, donde se están acumulando tropas rusas.



"Esto indica la intención de atacar nuestra región de Sumi. Somos conscientes de esto y lo contrarrestaremos", aseguró. El presidente ucraniano afirmó además que este acumulación de tropas es una señal de que Moscú seguirá "ignorando la diplomacia", pese a que el presidente ruso, Vladímir Putin, se haya declarado en principio dispuesto a estudiar la propuesta estadounidense para un alto el fuego de 30 días que Kiev ya ha aceptado.



"Está claro que Rusia está prolongando la guerra. Estamos dispuestos a proporcionar a nuestros socios toda la información real sobre la situación en el frente, en la región de Kursk y a lo largo de nuestra frontera", señaló. Este sábado un portavoz del Kremlin afirmó que el llamamiento de Putin a las tropas ucranianas supuestamente cercadas en Kursk para que depongan las armas para conservar sus vidas "sigue vigente", pero el tiempo "se acaba".



El ejército ruso anunció hoy la liberación de otras dos localidades en Kursk, donde ha lanzado una gran ofensiva para expulsar a tropas ucranianas atrincheradas en esa región rusa: las localidades de Zaoleshenka y Rubanshina. Ucrania admitió públicamente este sábado que sus tropas se habían visto obligadas a abandonar la ciudad de Sudzha, cuya reconquista fue anunciada por los rusos el jueves y que constituía el principal bastión ucraniano en los territorios rusos ocupados.

Zelenski insiste en que la tregua no ha comenzado gracias a Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó ante los 25 líderes europeos y aliados que participaron este sábado en un encuentro virtual convocado por Londres que el alto el fuego propuesto por EEUU en Ucrania ya podría haber comenzado de no ser por Moscú, y les urgió a presionar al Kremlin. "Un alto el fuego ya podría haber comenzado, pero Rusia está haciendo todo lo posible para evitarlo", aseguró Zelenski ante los líderes convocados por el primer ministro británico, Keir Starmer, según una publicación en su cuenta de X.



El presidente ucraniano indicó que el líder ruso, Vladímir Putin, está mintiendo en lo que respecta a los avances rusos en el frente, en particular sobre lo que está ocurriendo en la región rusa de Kursk, donde los ucranianos se han tenido que replegar en los últimos días de la ciudad de Sudzha. "Nuestras tropas han estabilizado también la situación en el frente de la región de Donetsk, en particular, en Pokrovsk", enfatizó. Además, Putin miente al decir que un alto el fuego es demasiado complicado, porque sí que es posible supervisar su cumplimientor, continuó Zelenski. "La verdad es que Putin ya ha prolongado la guerra durante casi una semana desde las conversaciones en Yeda (con EEUU). Y seguirá prolongándola", afirmó.



Zelenski pidió presión sobre Moscú con "medidas fuertes" como sanciones para forzarla a dar este primer paso para poner fin a la guerra e instó además a definir una "posición clara" sobre las garantías de seguridad que reclama Kiev. "Tenemos que seguir trabajando en los contingentes que formarán la base de las futuras Fuerzas Armadas de Europa. La paz será más fiable con contingentes europeos sobre el terreno y la parte americana como tope de seguridad por detrás", aseguró. "Hacen falta compromisos claves sobre cómo funcionará esto" continuó el presidente ucraniano y afirmó que tomar en cuenta la opinión rusa al respecto es una "mala señal" y que este contingente de paz debe estar estacionado en territorio ucraniano.



Además, pidió a los líderes europeos incrementar lo antes posible la capacidad de producir armamento avanzado. "No debería tardar de tres a cinco años producir munición, cuando se trata de vuestra defensa y seguridad", reprochó, y señaló también la importancia del fortalecimiento de las defensas antiaéreas. Los líderes de la llamada 'Coalición de los Voluntarios', entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunieron virtualmente convocados por Londres este sábado para abordar la consolidación de este formato y su papel como fuerza de paz y como instrumento de presión sobre Putin para obligarle a aceptar un alto el fuego de 30 días.