La agresión de un político conservador británico a una activista de Greenpeace que ha provocado su suspensión

El diputado conservador Mark Field ha sido suspendido como secretario de Estado de Exteriores tras empujar de manera agresiva a una activista de Greenpeace durante una cena de gala en la City de Londres, informó este viernes el Gobierno.

El incidente fue captado por las cámaras de televisión, que muestran el momento en que Field retiene de manera agresiva a la activista, la empuja contra una columna, le coge los brazos y la lleva fuera del lugar ante la mirada de los invitados.

La organización Greenpeace acusó este viernes al diputado conservador de agresión y manifestó la "conmoción" por el incidente.

La residencia de Downing Street, despacho oficial de la primera ministra en funciones, Theresa May, señaló hoy que Field ha sido suspendido mientras se investiga lo ocurrido la pasada noche.

"La primera ministra ha visto las imágenes y las consideró muy preocupantes. La Policía ha señalado que está analizando lo ocurrido", señaló una portavoz de Downing Street.

Field ha pedido disculpas por lo ocurrido cuando el titular de Economía, Philip Hammond, estaba pronunciando un discurso en Mansion House, la residencia oficial del alcalde de la City (centro financiero), sobre la economía británica.

El político ha argumentado que actuó de manera "instintiva" pues temía que la mujer pudiera estar armada, pero Greenpeace ha criticado la forma violenta en que, a su juicio, actuó Field.

El mismo secretario de Estado de Exteriores ha pedido que el Gobierno inicie una investigación sobre su comportamiento.

"En la confusión, muchos invitados se sintieron amenazados y cuando un manifestante pasó al lado mío hacia la mesa principal, yo reaccioné de manera instintiva", señaló en un comunicado el secretario de Estado, a cargo del área de Asia/Pacífico del ministerio británico de Asuntos Exteriores.

This is clearly assault. She was not a threat to him, she was walking straight past. The entitlement of rich men in power, especially when in a pack and dressed like toffs, to exert violence over women is scary. Mark Field MP has to go. pic.twitter.com/Ff63Gki3iK