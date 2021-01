Trump levanta el veto a los viajes desde la UE y Brasil, pero Biden dice que lo mantendrá

Las discrepancias entre el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien tomará el testigo de la Administración este miércoles, Joe Biden, continúan a escasas horas del relevo. Mientras que el republicano ha retirado este lunes el veto a los viajes procedentes de la Unión Europea y Brasil, el demócrata asegura que mantendrá esta medida por el incremento de casos de covid-19.

El hasta ahora mandatario de la primera potencia mundial anunció este lunes que levantaría la prohibición de entrada en el país a viajeros que llegasen al país desde países europeos o desde Brasil por el avance del coronavirus y por la aparición de una nueva cepa.

La idea de Trump era que a partir del próximo día 26 de enero, estos viajeros pudiesen desplazarse al país norteamericano. Además, en ese momento entra en vigor en el país la obligatoriedad para todos los viajeros internacionales -también los estadounidenses- de presentar un test negativo en covid.

No obstante, tal y como ha informado la ex directora de Comunicaciones de la Casa Blanca (2015-2017) y quien será la portavoz de Biden, Jen Psaki, ha asegurado que no levantará dichas restricciones a viajeros procedentes de Europa o de Brasil.

A través de Twitter, Psaki ha indicado que seguirán el consejo de su equipo médico y que la Administración de Biden no tiene intención de "levantar las restricciones el 26 de enero". "De hecho, planeamos reforzar las medidas de salud pública en los viajes internacionales", ha añadido. En EEUU han muerto casi 400.000 personas y la cifra de casos se sitúa en unos 24 millones.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.