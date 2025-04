El futuro incierto de X: la Unión Europea impone una multa de 1.000 millones

El mundo está atravesando una época muy inestable a nivel económico con el anuncio de los aranceles, el desplome de la bolsa mundial y la consecuente suspensión de 90 días y la drástica subida de los índices bursátiles. En esta nueva era, Trump ha bautizado el 2 de abril como ‘El Día de la Liberación’, con la imposición de aranceles para la Unión Europea y la más de 60 países, revocados sucesivamente. En este 'caos general' la Unión Europea está procediendo hacia una multa histórica a una de las redes sociales más importantes del mundo, X. En este contexto es difícil entender cuanto la operación sea desvinculada de la 'guerra de aranceles' pero Elon Musk se enfrentará a esta demanda en un ambiente siempre más frágil.

Las ‘Big Tech’ de Estados Unidos

La Vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa a una pregunta sobre la posibilidad de que la Unión Europea golpee a las grandes tecnológicas estadounidenses en respuesta a los aranceles impuestos por EEUU ha subrayado la prioridad de Europa ahora: “La línea principal de la Comisión Europea siempre ha sido que queremos negociar. No queremos aranceles. No queremos una guerra comercial. No creemos que eso beneficie a nadie. Esa es nuestra línea principal. Por supuesto, cuando sea necesario, también tenemos que proteger nuestra industria y a nuestros ciudadanos”.

En el foco de las sanciones económicas están las grandes tecnologías americanas. Entre ella está la red social X de Elon Musk, que está siendo parte activa en el Gobierno de Trump. Europa está estudiando una multa que rondaría los 1.000 millones dólares por haber violado las leyes europeas sobre los contenidos ilícitos y la desinformación. La multa podría ser tan elevada porque los reguladores buscan hacer un ejemplo de X para disuadir a otras compañías de violar la Ley de Servicios Digitales.

El anuncio está previsto para este verano, según el New York Times, pero además de la multa podría pedir la modificación del funcionamiento de la red social, con el intento de limitar la difusión de contenidos que no respeten las normas europeas. Esto podría desencadenar solamente una reacción por parte del magnate australiano sino una reacción del presidente de Estados Unidos en un clima ya frágil a causa de la guerra de aranceles.

Aunque funcionarios de la Unión Europea aseguran que la investigación sobre X estaba progresando independientemente de las negociaciones arancelarias después de que Trump anunciara nuevos gravámenes importantes esta semana. La investigación comenzó en 2023, y los reguladores emitieron el año pasado un dictamen preliminar de que X había violado la ley.

La negociación sigue posible

El camino de la negociación queda abierto porque de esa manera se podría evitar un aumento de la grieta y una ampliación del conflicto comercial entre Estados Unidos y Europa. Hasta el momento X declinó hacer comentarios. Tras la publicación de la noticia, la empresa publicó que las medidas coercitivas contra ella serían “un acto de censura política sin precedentes y un ataque a la libertad de expresión”.

X afirmó que haría todo lo posible por defender su negocio y “proteger la libertad de expresión en Europa”. Esto podría desencadenar un enfrentamiento legal con ramificaciones de gran alcance. La investigación sobre la red social de Musk ha sido seguida de cerca como el primer intento importante de hacer cumplir la Ley de Servicios Digitales, que exige a las empresas una mejor vigilancia de sus plataformas y una transparencia adecuada sobre el funcionamiento de sus servicios.

Después de la elección de Trump, los reguladores europeos ralentizaron la investigación X para evaluar las posibles consecuencias. Más recientemente, al intensificarse las tensiones comerciales con Estados Unidos, las autoridades decidieron seguir adelante. Las autoridades también creen que X no ha proporcionado la transparencia adecuada sobre los anunciantes ni ha verificado la autenticidad de los usuarios que pagan por tener una cuenta “verificada”, lo que hace que la plataforma sea más vulnerable a abusos e injerencias extranjeras.