El año de Joe Biden y las vacunas

Tras un aciago 2020, que será recordado a nivel internacional por los contagios, las muertes, los confinamientos y la crisis económica que ha desatado la pandemia del coronavirus, las esperanzas están ahora puestas en las vacunas. Las que ya han sido aprobadas y las que están en camino. El objetivo: la inmunidad de rebaño.

Este concepto, también conocido como inmunidad de grupo o colectiva, se consigue cuando un número suficiente de personas están protegidas contra la infección y actúan como cortafuegos, evitando que esta alcance a la gente que no lo está.

El año 2021 estará asimismo marcado por el cambio de inquilino en la Casa Blanca y la distribución de los fondos de recuperación europeos, necesarios para que el bloque comunitario afronte con solidez económica la etapa post-Brexit.

A continuación, les traemos un repaso de algunas de las claves del año que entra:

La vacuna contra la covid

El pasado 8 de diciembre, una mujer de 90 años de Irlanda del Norte se convirtió en la primera persona del mundo en recibir la vacuna fabricada por Pfizer BioNTech desde que esta fue comercializada. En EEUU, fue una enfermera neoyorquina la primera en ser vacunada, después de que el fármaco de Pfizer fuera aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

La Unión Europea, como también han hecho otros muchos países, aprobó el pasado 21 de diciembre el uso de esta vacuna y su distribución por los 27. Pese a que ya ha dado comienzo la campaña de vacunación, las previsiones dicen que las restricciones y el uso de las mascarillas deberán mantenerse hasta que una parte importante de la población se haya inmunizado, para lo que deberán pasar aún varios meses.

La próxima vacuna que llegará a Europa, y que ya ha sido aprobada para su distribución en EEUU, será la de la farmacéutica Moderna. Asimismo, Rusia también ha aprobado la Sputnik V y China desarrolla tres vacunas diferentes.

Los fondos de recuperación en una UE post-Brexit

El pasado 10 de diciembre, los líderes de la Unión Europea acordaron con Hungría y Polonia el desbloqueo del presupuesto comunitario y, con él, el del fondo de recuperación que permita a los países afrontar la crisis económica que ha dejado la pandemia.

Sin embargo, estos fondos aún deben pasar una serie de trámites antes de que dé comienzo su distribución, que podría ser alrededor del verano.

A España le corresponden unos 140.000 millones del fondo, aproximadamente 72.000 millones en subvenciones (59.168 de este mecanismo) y el resto en préstamos. El Gobierno ya ha incluido unos 27.000 millones con cargo al fondo de recuperación en los Presupuestos Generales de 2021.

Asimismo, el pasado 31 de diciembre finalizó el periodo de transición para culminar el Brexit con un acuerdo comercial que se alcanzó pocos días antes de acabar el año.

De esta manera, el Reino Unido, que abandonó la UE el 31 de enero de 2020 pero aún seguía sujeto a las normas comunitarias, comienza ahora su andadura en solitario como un país tercero tras cuatro años de arduas negociaciones y numerosos desencuentros.

Los Estados Unidos de Biden

Joe Biden ya ha sido ratificado por el Colegio Electoral como presidente electo de EEUU. De esta manera, el dirigente demócrata tomará posesión de su cargo el próximo 20 de enero, poniendo punto final a la Administración Trump. El magnate republicano, que sostiene desde el pasado 3 de noviembre, día en que se celebraron los comicios presidenciales en el país norteamericano, que ha sido víctima de un enorme fraude electoral, deberá abandonar la Casa Blanca tras su primer mandato.

Biden, que gobernará mano a mano con su vicepresidenta Kamala Harris, ya ha desvelado algunos de los nombres que van a conformar su equipo.

Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, será secretaria del Tesoro, un cargo clave para un país que está sufriendo los devastadores efectos económicos derivados de la pandemia. Asimismo, el presidente electo ha elegido a Brian Deese como futuro director del Consejo Económico Nacional con el mandato expreso de ayudar a la próxima Administración a "sacar a Estados Unidos de la actual recesión".

Otro de los nombramientos que se han desvelado ha sido el del general retirado del Ejército Lloyd Austin como secretario de Defensa, lo que le convertiría en el primer afroamericano en encabezar el Pentágono en la historia del país.

A pocos días de terminar el 2020, Bloomberg publicó que Biden está dispuesto a negociar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a cambio de que este permita que se celebren elecciones libres en el país. Esto podría significar un cambio de estrategia de EEUU con respecto a la Venezuela chavista, pues Trump se negó en todo momento a reconocer a Maduro como mandatario de ese país y dio legitimidad al autoproclamado presidente Juan Guaidó, en una maniobra que se demostró más simbólica que real.

Aún hay muchas incógnitas sobre la futura Administración Biden; entre ellas, su relación económica con Reino Unido o su posición en conflictos armados donde Estados Unidos esta involucrado de forma directa o indirecta.

Asimismo, será clave la estrategia que adopte el futuro mandatario estadounidense respecto a China. Trump plantó cara al gigante asiático con una guerra económica que, entre otras cosas, supuso el veto a grandes compañías de telecomunicaciones chinas, como Huawei o ZTE. En las manos de Biden está la opción de rebajar la tensión o seguir adelante con la estrategia de Trump.

Elecciones en 2021

2021 no va a ser un año de grandes elecciones. Con una Unión Europea reforzada por los fondos de recuperación y la salida del Reino Unido y EEUU con su nueva presidencia aún por estrenar, los comicios que se van a celebrar, si la pandemia lo permite, a nivel internacional, no van a tener una gran repercusión.

El 24 de enero, Portugal celebrará elecciones para elegir al próximo presidente. En 2016, el conservador Rebelo de Sousa sólo necesitó la primera vuelta para imponerse a otros nueve candidatos en las presidenciales, en las que consiguió el 52% de los votos.

Ecuador celebrará elecciones presidenciales el próximo 7 de febrero. En ellas se elegirá al sucesor de Lenín Moreno, el elegido por el exmandatario Rafael Correa que terminó volviéndose en su contra.

El analista político Santiago Basabe explicó a Efe que los dos candidatos con más opciones de pasar a la segunda vuelta son el centroderechista Guillermo Lasso, y el izquierdista Andrés Arauz, respaldado este último por el expresidente Correa (2007-2017).

Chile celebrará en noviembre elecciones presidenciales tras una etapa marcada por la inestabilidad política y las protestas contra la desigualdad y el modelo económico del país. Las protestas desembocaron en un referéndum que sepultó la constitución del país, heredada del régimen de Augusto Pinochet. La oposición de izquierdas quiere ahora desbancar cuanto antes al actual presidente, Sebastián Piñera, por lo que ha pedido adelantar los comicios a abril.

Juegos Olímpicos y Eurocopa

Aunque, si todo va según lo previsto, se van a celebrar en 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio seguirán llamándose Tokio 2020. La gran cita del deporte mundial fue cancelada el verano pasado a causa del avance de la pandemia.

Por un lado, los organizadores vieron que no era posible garantizar la seguridad de los deportistas y las delegaciones. A ello se le sumó la desigualdad de condiciones que produjeron las diferentes restricciones que se aplicaron en cada país. Los que, como España, aplicaron un confinamiento domiciliario muy estricto, no permitieron a los deportistas de alto nivel salir a entrenar, algo que sí hicieron otros a los que la pandemia no golpeó con la misma dureza.

El otro gran evento deportivo de 2020 que tuvo que aplazarse un año fue la Eurocopa de fútbol. La decisión fue anunciada de manera oficial por la UEFA en julio, y se disputará previsiblemente del 11 de junio al 11 de julio del 2021.