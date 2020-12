Los países de la UE aprueban el acuerdo con Reino Unido para el Brexit

Los 27 países de la Unión Europea han aprobado por unanimidad el acuerdo comercial que se alcanzó el pasado jueves con Reino Unido para el Brexit. Así lo ha anunciado en Twitter el Sebastian Fischer, el portavoz de la presidencia rotatoria de los Veintisiete que ahora ocupa Alemania.

"Los embajadores de la UE han aprobado por unanimidad la aplicación provisional del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021", ha indicado Fischer.

Además, ha especificado que el siguiente paso será la "adopción final mediante el procedimiento escrito", que tendrá que realizarse como muy tarde antes de las 15.00 horas de este martes.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA#COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0