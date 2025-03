El Papa Francisco abandona el hospital Gemelli después de 37 días ingresado: afectado pero sonriente

El Papa Francisco, de 88 años, se ha asomado al balcón del hospital Agostino Gemelli, donde se han congregado cientos de personas desde primera hora de este domingo para ver su primera aparición en público desde hace 39 días, el 12 de febrero. 48 horas después, el 14 de febrero, ingresó en el centro médico por problemas respiratorio. El Vaticano había anunciado que el pontífice saludaría este mediodía a la hora del Angelus para bendecir a la multitud.

Sonriente y pidiendo calma con las manos. Así ha aparecido ante la multitud el Papa argentino, que ha dicho unas breves palabras, con la voy muy afectada después de sus problemas respiratorios. Con elllas se ha referido a las "flores amarillas" que llevaba una mujer mayor que lo salduaba desde abajo y que le habían dicho que llevaba varios días allí.

En el rostro, hinchado, se le nota el efecto de la medicación, aunque eso no ha impedido apreciar los gestos de simpatía y afecto hacia los presentes.

"Agradezco a todos", dijo con la voz cansada ante la multitud que abarrotaba desde una hora antes las puertas del centro y las cámaras de televisión de medio mundo.



"Veo a esa señora con las flores amarillas, que bien", añadió con la voz muy debilitada, después de que el prolongado uso de óxigeno durante su hospitalización haya debilitado sus músculos de la garganta.

"Gracias por rezar por mí"

El texto del Angelus se ha vuelto a difundir por escrito, como en las últimas semanas, dado que Francisco deberá continuar con su rehabilitación para poder recuperar la voz, después de que el prolongado uso de óxigeno durante su hospitalización haya debilitado sus músculos de la garganta.

"Con tanta paciencia y perseverancia seguís orando por mí: ¡muchas gracias! Yo también rezo por vosotros", dice el texto del rezo de este domingo.



El pontífice abandonará el hospital previsiblemente después del Ángelus, al encontrarse estable desde hace dos semanas y ahora deberá mantener un periodo de convalecencia de al menos dos meses, en los que seguirá con el tratamiento médico en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, comunicaron este sábado sus médicos.



Se trata de la primera aparición pública del papa desde que el pasado 14 de febrero ingresara en el Gemelli por sus problemas de respiración, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral, y donde sufrió "dos episodios muy críticos que pusieron en peligro su vida", según sus médicos.



El pasado 6 de marzo el papa envió un mensaje de audio, en español y con una voz muy fatigada, durante el Rosario por su restablecimiento que se reza cada noche en la plaza de San Pedro y el pasado domingo el Vaticano publicó la primera foto del pontífice en el Gemelli.



"En estos días he sentido tanto el apoyo de esta cercanía vuestra, especialmente a través de las oraciones con las que me habéis acompañado", declaró el pontífice este sábado en un mensaje desde el hospital con motivo de la peregrinación jubilar de la archidiócesis de Nápoles (sur de Italia).



"Por eso, aunque no pueda estar físicamente presente entre vosotros, os expreso mi gran alegría al saberos unidos a mí y entre vosotros en el Señor Jesús, como Iglesia", añade en el texto pronunciado por el cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, en la misa celebrada en la Plaza de San Pedro bajo una fuerte lluvia.