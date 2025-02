Una 'influencer' afirma tener un hijo del magnate Elon Musk

La 'influencer' conservadora Ashley St. Clair ha asegurado que tuvo un hijo con el magnate Elon Musk hace cinco meses. "Hace cinco meses, di la bienvenida a un nuevo bebé al mundo. Elon Musk es el padre", afirmó St. Clair, de 26 años, el viernes por la noche en un comunicado publicado en la red social X, propiedad del empresario. El mensaje estaba encabezado por la frase en latín "Alea iacta est" (La suerte está echada).



St. Clair explicó que no había revelado antes la noticia "para proteger la privacidad y seguridad del niño", pero que decidió hacerlo ahora debido a la intención de algunos medios sensacionalistas de divulgar la información. "Pretendo permitir que nuestro hijo crezca en un entorno normal y seguro. Por esa razón, pido a los medios que respeten su privacidad y se abstengan de realizar una cobertura invasiva", añadió.



Musk no ha confirmado la paternidad del niño. Sin embargo, este sábado hizo su primer comentario al respecto en X, donde respondió con un escueto "Whoa" a una publicación que afirmaba que "Ashley St. Clair planeó durante CINCO AÑOS atrapar a Elon Musk". Enseguida, St. Clair replicó criticando al multimillonario por responder públicamente a "calumnias".



"Elon, hemos estado intentando comunicarnos contigo durante los últimos días y no has respondido. ¿Cuándo vas a contestarnos en lugar de responder públicamente a difamaciones de alguien que acaba de publicar fotos mías en ropa interior cuando tenía 15 años?", escribió minutos después.



De confirmarse, este sería el decimotercer hijo de Musk, quien ha tenido ya 12 hijos con tres mujeres distintas a lo largo de dos décadas. Su primer hijo nació en 2002 y el más reciente confirmado hasta ahora a principios de 2024.