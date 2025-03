Un español escapa de un secuestro en Brasil: lo drogaban todos los días

Un ciudadano español logró escapar de su cautiverio después de que un grupo de individuos, entre ellos un policía militar jubilado, lo mantuvieran secuestrado durante varios días en la periferia de São Paulo, en Brasil, según informaron fuentes oficiales este domingo.



La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue secuestrada "a principios de esta semana" en el barrio de Ipiranga, en la capital paulista, pero consiguió "huir" de sus secuestradores el sábado, según señalaron a EFE fuentes de la Secretaría de Seguridad del estado de São Paulo.



De acuerdo con el testimonio del secuestrado, citado por el portal G1, dos hombres vestidos como policías lo metieron en una camioneta con los distintivos oficiales de la institución y lo trasladaron hasta una residencia en el municipio de Mogi das Cruzes, a las afueras de São Paulo. También dijo que lo extorsionaron, pues le obligaron a hacer transferencias de dinero desde su cuenta bancaria.



Durante su encierro, sus captores le daban un medicamento para que estuviera dormido, según el citado medio. Sin embargo, logró que uno de los secuestradores que estaba de guardia tomara el fármaco, lo que le permitió escapar en busca de ayuda.



Posteriormente, la Policía Militar acudió al lugar de los hechos, donde detuvo in fraganti a un agente jubilado, acusado de participar en el secuestro. En el inmueble, las autoridades brasileñas decomisaron "una escopeta calibre 12, municiones y dos esposas, celulares y un vehículo", según señaló la Secretaría de Seguridad de São Paulo en una nota.



La División Antisecuestros del Departamento de Operaciones Policiales Estratégicas (Dope) ha abierto una investigación para esclarecer el caso e identificar al resto de la cuadrilla. Fuentes de la Embajada de España en Brasilia afirmaron a EFE "no tener informaciones sobre el caso".



São Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, similar a la población de toda Argentina, es una de las regiones del país con menores índices de criminalidad, aunque en los últimos años la seguridad se ha deteriorado, especialmente en algunos puntos de la capital homónima.