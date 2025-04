Un accidente en un teleférico en Nápoles deja cuatro muertos y un herido grave

Cuatro personas murieron y una resultó herida de gravedad al descolgarse la cabina de un teleférico de Nápoles (sur de Italia) por la ruptura de un cable, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias. Los cinco involucrados en el incidente son cuatro turistas y un miembro del personal de la empresa que gestiona la infraestructura, Ente Autonomo Volturno (EAV), subrayan las fuentes.



Uno de ellos resultó herido de gravedad -el maquinista, según algunos medios- e inmediatamente fue llevado al Hospital del Mar de Nápoles con un helicóptero del cuerpo Socorro Alpino y Espeleológico (CNSAS). El primer balance de la tragedia confirmaba tres muertos y un desaparecido pero, poco después, este fue encontrado sin vida en las laderas de la montaña.



El accidente se produjo presumiblemente al romperse uno de los cables del teleférico que une la localidad italiana de Castellamare di Stabia, cerca de Nápoles, con la cima del monte Faito, a más de 1.100 metros de altura a orillas del mar Mediterráneo. La ruptura del tensor hizo que dos cabinas quedaran bloqueadas en el aire: una con once ocupantes y otra con cinco.



La primera pudo ser inmediatamente interceptada y sus ocupantes rescatados sanos y salvos, mientras que la segunda cabina cayó al vacío y tuvo que ser buscada por los equipos de emergencia. Las labores se vieron dificultadas por la niebla y las malas condiciones meteorológicas en la zona, apuntó el CNSAS.



El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, ha solicitado un informe sobre esta instalación, gestionada por la empresa Ente Autonomo Volturno (EAV), para determinar eventuales responsabilidades en lo ocurrido. No es la primera vez que este teleférico sufre un incidente. El más grave ocurrió en agosto de 1960 cuando, por un error humano, una cabina tocó tierra al no poder frenar, causando cuatro muertos y 31 heridos en el impacto, recuerdan los medios locales.