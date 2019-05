El embajador de Guaidó responde a Borrell: "El único golpe en Venezuela es el del usurpador Maduro"

Antonio Ecarri, representante diplomático en España del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha sumado a la alerta internacional lanzada por la oposición venezolana tras el arresto del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y ha rechazado las declaraciones efectuadas ayer por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien tachó de "golpe militar" el efímero levantamiento del pasado 30 de abril contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Aquí no ha habido ningún golpe de Estado. ¿Cómo va a haber un golpe de Estado desde una institución como la Asamblea Nacional que no tiene armas ni dirige armamento? El único golpe en Venezuela es el del Gobierno usurpador de Maduro", ha señalado Ecarri en una rueda de prensa en Madrid convocada para hacer un "llamado urgente" a la comunidad internacional por el "secuestro" de Zambrano y el "nuevo atropello" contra las libertades de los políticos de la oposición.

Preguntado por las declaraciones de Borrell desmarcándose del levantamiento de Guaidó y criticando la amenaza de una intervención militar de EE.UU. en Venezuela, Ecarri ha señalado que "no se explica muy bien que pueda considerarse un golpe de Estado" lo ocurrido el pasado 30 de abril en Caracas, al mismo tiempo que ha recordado que el Gobierno de España reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

"El único golpe de Estado que hay en Venezuela es el golpe de Estado continuado de los usurpadores. Si España ha reconocido al gobierno legítimo de Guaidó es porque se da cuenta que ha sido vulnerada la Constitución", ha añadido.

Según Ecarri, lo ocurrido el 30 de abril en Caracas -cuando un grupo de las fuerzas de seguridad liderado por Guaidó liberó de su arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López y llamó al Ejército a levantarse contra Maduro--, "fue un pronunciamiento de un sector de las Fuerzas Armadas (...) que está exigiendo el cumplimiento de la Constitución y la convocatoria de elecciones".

"Persecución" de opositores

En ese sentido, el embajador de Guaidó en España ha expresado su intención de relatar personalmente y con detalle al Ministerio de Asuntos Exteriores de Borrell todo lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela tras la "detención arbitraria" del videpresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, así como la "persecución" a otros nueve políticos opositores que han sido acusados por diversos delitos, entre ellos traición a la patria, por el Tribunal Supremo de Justicia (JSC) controlado por Maduro.

Ecarri ha instado a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo Internacional de Contacto (GIC) a que "tomen nota de este atropello que busca avasallar y someter al pueblo venezolano". El diplomático designado en nuestro país por Guaidó ha denunciado que al menos 26 de los 112 diputados opositores de la Asamblea Nacional -- un 24% del total de legisladores de la oposición-- han sufrido hostigamiento, agresión o persecución por parte del régimen de Maduro.

"Mientras no cese la usurpación de un régimen delincuente y forajido como el de Nicolás Maduro, no habrá paz, bienestar, y progreso en Venezuela, por lo que la indiferencia no es una opción", ha indicado Ecarri, quien ha reclamado a los países europeos y al GIC que "aúnen esfuerzos con el Grupo de Lima" para exigir elecciones libres en Venezuela con observación internacional.

Además, ha descartado la posibilidad de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición y ha señalado que no se puede excluir la posibilidad de que Guaidó sea detenido por el régimen de Maduro. "El riesgo de ir preso de Guaidó es el de todos los venezolanos que luchan por las libertad, y no extrañaría que también lo quisieran detener".

Exteriores condena la "represión" de Maduro

A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Gobierno español ha "condenado firmemente las medidas represivas que el régimen de Nicolás Maduro viene adoptando en contra de la Asamblea Nacional y de un elevado número de los integrantes de la mayoría opositora en dicha institución".

En un comunicado, el ministerio encabezado por Josep Borrell "rechaza" la detención del Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). "La detención sigue al previo levantamiento el pasado lunes de la inmunidad de Zambrano junto a la de otros seis diputados opositores, por la Asamblea Nacional Constituyente --controlada por Maduro--, a la que España y sus socios de la Unión Europea no reconocen, por no haber sido democráticamente elegida", ha señalado Exteriores.

El gobierno español reitera también su preocupación por el diputado Gilber Caro, en paradero desconocido desde que fuera detenido por agentes del SEBIN el pasado 26 de abril, y hace responsables de su integridad física y de la preservación de sus derechos a los órganos que lo mantienen bajo su custodia.

"España demanda de nuevo que se respeten las competencias que corresponden a la Asamblea Nacional de acuerdo con la Constitución venezolana y que se observen las disposiciones legales sobre el fuero de sus diputados", ha añadido Exteriores.