La UE pide en la ONU apoyar a Ucrania como país "que no quiere ser parte de Rusia"

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, pidió este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU un apoyo del mundo entero a una Ucrania que "no quiere ser parte de Rusia y que merece decidir su propio futuro", pero se encontró con la postura hostil de Rusia y las distancias que ahora toma Estados Unidos.

Kallas participaba en la sesión anual que la Unión Europea y las Naciones Unidas celebran para pasar revista a los múltiples aspectos de su cooperación bilateral y que otros años suele ser apenas una reunión de rutina, pero que este año ha cobrado importancia por el brusco viraje emprendido por Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania y su acercamiento a Rusia.

Sin mencionar a Estados Unidos ni a su presidente, Donald Trump, -ni tampoco a las negociaciones en curso en Arabia Saudí entre EEUU y Ucrania-, Kallas resaltó que "la guerra puede terminar en el momento en que Rusia quiera, pero ha decidido no hacerlo porque no ha conseguido sus objetivos, y esto no ha cambiado".

"Seamos claros: esta guerra puede acabar en este momento si Rusia, su único responsable, retira sus tropas y deja de bombardear a Ucrania", insistió, y subrayó que la UE no pide sino respeto a "la carta de Naciones Unidas, (documento) sacrosanto para un mundo seguro".

"No es una 'guerra europea'"

La guerra en Ucrania -prosiguió- "no es una 'guerra europea' ni un conflicto entre vecinos, ni una guerra por delegación", contradiciendo así los argumentos de EEUU y de Rusia, ya que "Ucrania es un estado soberano de 40 millones de personas que ha luchado tres años para sobrevivir y conservar su independencia".

A la jefa de la diplomacia europea respondió el embajador de Rusia, Vasili Nebenzia, que cargó duramente contra la postura comunitaria: "La UE se ha convertido en una apologista de la guerra, completando definitivamente su degradación. Ahora está haciendo todo lo que está en su mano para sabotear el diálogo entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania", afirmó.

Nebenzia aseguró que la UE pasó de ser un grupo que promovía la cooperación con Rusia a convertirse "en un bloque fosilizado, agresivo y rusófobo que ha comprometido su energía, su economía y su bienestar social en una confrontación con su vecino del este, confrontación que está perdiendo".

En cuanto a Estados Unidos, representado interinamente por la diplomática Dorothy Shea -mientras se confirma el nombramiento de la nueva embajadora designada por Trump-, su discurso tuvo una idea central: desligar a su país de la seguridad de Ucrania y poner esa tarea en manos de Europa.

"Contamos con Europa y la UE para ayudar a facilitar y asegurar la paz. Y una vez que se logre la paz (en Ucrania), será más urgente que nunca que la UE y sus países miembros jueguen un papel clave para proveer las garantías de seguridad. Europa debe ser fuerte, resiliente y autosuficiente para garantizar la paz y seguridad en el continente", concluyó.