La UE endurece las condiciones de asilo para países como Marruecos al considerarlos seguros

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una controvertida lista de "países de origen seguros", integrada por Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Túnez y Kosovo. Esta designación, clave dentro del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, pretende agilizar la tramitación de solicitudes de protección internacional, facilitando su rechazo en frontera o mediante procedimientos acelerados.



La medida, que aún debe ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, se basa en un criterio técnico: en estos países, según Bruselas, menos del 20% de los solicitantes obtienen asilo en la UE, lo que se interpreta como una baja probabilidad de persecución individual. En palabras del portavoz comunitario Markus Lammert, se trata de una “lista dinámica”, sujeta a revisiones periódicas y posibles ampliaciones.



Este listado forma parte de un impulso político por aplicar desde ya elementos clave del nuevo pacto migratorio, cuya implementación plena está prevista para junio de 2026. De ser adoptada, permitiría a los Estados miembros clasificar las solicitudes provenientes de estos países como "probablemente infundadas" y por tanto resolverlas de forma expedita.



Uno de los aspectos más polémicos es la inclusión de Kosovo. Aunque para Bruselas, los países candidatos a la adhesión a la UE -como Kosovo- cumplen en principio los estándares de derechos humanos, democracia y Estado de derecho necesarios, algunos Estados miembros, entre ellos España, no reconocen la soberanía kosovar, lo que complica su aceptación automática como "país seguro".



"La Comisión deja claro que cada solicitud debe seguir siendo evaluada de forma individual", recordó Bruselas en un comunicado, subrayando que esta etiqueta no implica que todos los nacionales de estos países estén automáticamente a salvo de persecución. La decisión se apoya en datos de la Agencia de Asilo de la UE, ACNUR y el Servicio Europeo de Acción Exterior.



Italia, uno de los gobiernos más firmes en endurecer las políticas migratorias, ha celebrado la propuesta como "un éxito". Su ministro del Interior, Matteo Piantedosi, lo consideró una victoria del gobierno de Giorgia Meloni, al alinearse con sus planes de externalizar la gestión migratoria -como el acuerdo con Albania para tramitar solicitudes fuera del territorio de la UE-. Roma ha encontrado en esta lista una herramienta adicional para legitimar sus políticas de contención.



Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Diversos sectores temen que esta clasificación pueda derivar en una vulneración sistemática del derecho de asilo, amparándose en estadísticas generales que podrían obviar situaciones de persecución individual. También se ha cuestionado que se etiquete como “seguros” a países que aún enfrentan problemas estructurales en materia de derechos humanos.