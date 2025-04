Ucrania registra la primera noche sin drones rusos desde que se declarara la tregua energética

Ucrania no ha registrado desde la tarde del lunes el lanzamiento contra su territorio de ningún dron de larga distancia ruso, una situación prácticamente inédita desde el primer año de la guerra y que no se había dado desde que Rusia se comprometiera públicamente el 18 de marzo a dejar de atacar las infraestructuras energéticas de Ucrania.



“No ha habido drones de ataque. Continuaremos atentos; por el momento no significa nada”, ha escrito por la mañana en su canal de Telegram el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, y ha recogido EFE.



El canal de la Fuerza Aérea ucraniana, que suele informar desde la tarde hasta la mañana de la llegada a territorio ucraniano de varios grupos de drones de ataque kamikaze Shahed que Rusia adquirió de Irán, tampoco ha informado de la entrada en el espacio aéreo de Ucrania de ningún dron en las últimas horas. El parte de la propia Fuerza Aérea confirma que no hubo lanzamiento de drones e informa del derribo de dos misiles rusos Kh-59 y Kh-69 en la región de Zaporiyia, que está parcialmente ocupada por Rusia y por la que pasa el frente.



Esta situación de calma poco habitual para Ucrania se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara este fin de semana a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con aranceles secundarios a sus exportaciones petroleras si no daba paso hacia el cese las hostilidades que quiere Washington.