Ucrania acepta un alto el fuego de un mes y Trump logra su objetivo con los minerales

Aparente alivio en Kiev tras la reunión entre las delegaciones americana y ucraniana en Yeda (Arabia Saudí) que la Casa Blanca calificó de "positiva" y "productiva". Tal es así que ambas partes realizaron avances para el final de la guerra, en primer lugar, Ucrania aceptó la propuesta estadounidense para un alto el fuego que durará 30 días, a cambio EEUU volverá a suministrar "inmediatamente" información de inteligencia. Ahora, la Administración Trump pone la pelota en el tejado del Kremlin: “Si los rusos dicen no, sabremos quién se opone a la paz", señaló Marco Rubio en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Con el 'sí' de Kiev a este alto el fuego, Ucrania logra, no solo la reanudación del suministro de información, sino la continuación de la ayuda militar. Trump vuelve a tener mano dura con el Kremlin y le responsabiliza si la guerra continua: "Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar y ahora dependerá de ellos (Rusia) decir sí o no. Espero que digan que sí y, si lo hacen, creo que habremos avanzado mucho. Si dicen que no, entonces sabremos, por desgracia, cuál es el impedimento para la paz aquí", afirmó Rubio en la rueda de prensa. El propio Zelenski pidió a EEUU que convenza al presidente ruso, Vladímir Putin, para que también haga lo propio.

El secretario de Estado indicó que "el mejor gesto de buena voluntad" que Rusia puede tener es "decir sí a la oferta que los ucranianos han hecho para detener los disparos, para detener los combates y llegar a la mesa" de negociaciones. Rubio aseguró que esta propuesta será entregada a Rusia "directamente a través de múltiples canales. Es decir, no sólo lo verán, sino que se les comunicará a través de nuestros canales diplomáticos, mediante conversaciones y otros métodos".

Zelenski ruega a EEUU que presione a Rusia

Volodímir Zelenski, para contentar a Estados Unidos, anunció que su intención es aceptar el acuerdo: "Ucrania acepta esta propuesta. Consideramos que es positiva. Estamos preparados para dar este paso", pero urgió a la Casa Blanca que haga lo posible por convencer al presidente ruso para que también haga lo propio. El presidente ucraniano señaló que EEUU "debe convencer a Rusia" para que haga lo mismo y el alto el fuego pueda entrar en vigor lo antes posible. Así, el líder ucraniano denuestra a su homólogo norteamericano que su Gobierno sí está dispuesto a llegar a un acuerdo por la paz en Europa.

"Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta de EEUU de declarar un alto el fuego inmediato de 30 días que puede extenderse con el acuerdo mutuo de las partes y que está sujeto a la aceptación y consiguiente implementación por parte de la Federación Rusa", dice la declaración conjunta, que añade que será EEUU quien comunique a Rusia "que la reciprocidad rusa es clave para lograr la paz".

Por su parte, desde Washington D.C., la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en rueda de prensa que "las noticias que hemos recibido de esa reunión a lo largo del día, sobre las que se ha informado al presidente (Donald Trump), son positivas. Esta reunión ha sido productiva". La portavoz añadió que la delegación ucraniana de alto nivel destacó que los contactos en la ciudad saudí se desarrollaron en un tono "constructivo".

Confirmado por Kiev, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, compartió a través de sus redes sociales que "el clima constructivo demuestra que podemos utilizar esta oportunidad. Ucrania quiere la paz como nadie". Este es el primer encuentro entre representantes de ambos países desde la discusión ante las cámaras que mantuvo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el vicepresidente JD Vance, en la Casa Blanca, el pasado 28 de febrero; y también desde que comenzaran las negociaciones de paz. Las reuniones anteriores entre ambos presidentes no acabaron por arribar a buen puerto.

El presidente estadounidesne confía que Putin acepte el acuerdo al que han llegado las delegaciones americana y ucraniana: "Lo más importante es que Ucrania acaba de aceptar un alto el fuego. Ahora tenemos que ir a Rusia y esperar que, con suerte, el presidente Putin también lo acepte. Y así podremos poner esto en marcha", afirmó en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Trump perdona a Zelenski

La última reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodímir Zelenski no acabó como el ucraniano hubiera querido. Tanto el presidente estadounidense como su vicepresidente atacaron y humillaron al ucraniano frente a la televisión norteamerina. Trump llegó a acusar a su homólogo de querer la tercera guerra mundial y estar jugando con la vida de millones. Zelenski llegó a salir cabizbajo de este encuentro que tal y como anunció el magnate neoyorquino podría volver a repetirse.

Una vez aceptado este principio de acuerdo, Zelenski ha demostrado su voluntad de llegar a un acuerdo de paz con Rusia, algo que parece haber visto con buenos ojos el presidente norteamericano quien anunció que el ucraniano está invitado a regresar a la Casa Blanca, dando por superada la tensa e humillante discusión que tuvieron en su último encuentro.

En medio de este intento para la guerra, horas antes del comienzo de la reunión, Ucrania lanzó el mayor ataque con drones contra Rusia de la guerra, en un intento de presionar a Moscú para que acepte la tregua aérea que Kiev propone en las conversaciones con Estados Unidos. El Kremlin alertó de que el ataque puede torpedear los avances hacia el inicio de unas negociaciones de paz. "Por ahora, no hay negociaciones, por lo que no hay nada que dinamitar. Pero que puede causar daños notables a la actual tendencia, eso sí", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, en rueda de prensa.