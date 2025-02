Ucrania cede el 50% de sus recursos naturales a EEUU sin garantías de seguridad ante Rusia

Ucrania ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de sus recursos minerales, incluidas las llamadas 'tierras raras', y podría firmarlo este mismo viernes, según informó un alto funcionario ucraniano a la agencia AFP. "Ahora los funcionarios del Gobierno están trabajando en los detalles", afirmó dicha fuente, quien pidió anonimato. "Ya estamos considerando una visita a Washington para el viernes para cerrar el pacto", agregó.



La propuesta, presentada este mes por el Gobierno de Donald Trump, incluye la cesión del 50% de los recursos naturales ucranianos, un tema que ha generado controversia en Kiev. La semana pasada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su preocupación por la falta de garantías de que este acuerdo asegure la continuidad del apoyo militar estadounidense a Ucrania en su conflicto con Rusia.



El propio Trump confirmó este lunes que espera reunirse pronto con Zelenski en Washington para firmar el acuerdo. "Me reuniré con el presidente Zelenski. De hecho, puede que venga esta semana o la que viene para firmarlo, lo cual estaría bien. Me encantaría recibirle. Nos veremos en el Despacho Oval", declaró el mandatario estadounidense en una comparecencia junto al presidente francés Macron.



Según los términos del pacto, Ucrania permitirá una explotación conjunta de sus recursos minerales con Estados Unidos, lo que incluiría petróleo, gas y tierras raras, elementos clave para el desarrollo tecnológico. Sin embargo, el acuerdo no contempla las exigencias iniciales de Trump de quedarse con 500.000 millones de dólares de los ingresos futuros, una demanda que Zelenski calificó de "abusiva" y que contribuyó al deterioro de su relación con el líder estadounidense.



La vice primera ministra de Ucrania y ministra de Justicia, Olha Stefanishina, confirmó también el acuerdo y subrayó que forma parte de un marco más amplio de cooperación con Washington. "Este acuerdo sobre minerales es solo una parte de la ecuación. La Administración de EEUU nos ha dicho muchas veces que es solo una pieza del rompecabezas", declaró Stefanishina al diario Financial Times.



A pesar de la importancia estratégica del pacto, muchas preguntas siguen sin respuesta. No está claro qué nivel de participación tendrá Estados Unidos en el fondo común de monetización de los recursos ucranianos, ni qué beneficios concretos recibirá Kiev en términos de apoyo militar o seguridad. El acuerdo estipula que el 50% de los ingresos generados por estos recursos se destinarán a dicho fondo, pero excluye aquellos que ya están siendo explotados por el Ucrania.

Tres años desde que se inició la guerra en Ucrania

Este anuncio coincide con el tercer aniversario de la guerra en Ucrania, un conflicto en el que Occidente ha mantenido una postura unificada bajo el liderazgo de Biden.



Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha cambiado el escenario, con el republicano expresando su intención de negociar directamente con Moscú sin incluir a Kiev ni a sus aliados europeos. Por el momento, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente el cierre del acuerdo.