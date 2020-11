Decenas de empleados de Ubisoft son retenidos como rehenes durante un robo en Montreal

Decenas de empleados de la compañía Ubisoft, responsable del desarrollo del nuevo videojuego Assasin's Creed Valhalla, han sido retenidos por rehenes durante un robo este viernes por la tarde en la ciudad canadiense de Montreal. Las oficinas de la empresa, localizadas en el distrito de Saint-Laurent, han sido acordonadas por la Policía.

Algunos de los trabajadores de uno de los edificios se han refugiado en el tejado de las oficinas, según han mostrado las imágenes captadas por el canal local de televisión, TVA Nouvelles.

Los medios locales informan de que la Policía ha acordonado la zona y hay agentes fuertemente armados rodeando el edificio. Las autoridades no han reportado información concreta sobre la operación, aunque ha afirmado que han acudido al lugar tras una llamada del 911, según informa la cadena pública canadiense CBC en su página web.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ