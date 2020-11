El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido censurado por la red social Twitter en plena noche electoral. "Alguna parte o todo el contenido de este tuit puede ser engañoso", advierten en un texto del republicano.

"Vamos muy por delante pero están intentando robar las elecciones. Nunca se lo permitiremos", ha asegurado el presidente a través de su cuenta en la red social.

En el mismo mensaje, Trump ha proclamado que "no se pueden emitir votos después de que hayan cerrado las urnas", en lo que parece tratarse de una nueva queja sobre el sistema de votación, no refrendada hasta el momento por tribunal alguno.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!