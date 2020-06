Trump difunde un vídeo con cánticos supremacistas blancos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha difundido durante unas horas en su cuenta de Twitter un vídeo en el que un hombre de raza blanca grita "¡Poder Blanco!" durante una marcha en Florida.

El vídeo, insertado dentro de un mensaje del presidente, ha permanecido colgado durante un par de horas antes de que desapareciera de la línea de mensajes del mandatario.

Las imágenes pertenecen a una marcha de jubilados a favor del presidente y de las fuerzas de seguridad del distrito de The Villages, en Florida, que acoge a una numerosa población de jubilados, y forma parte de un "retweet" de Trump, que el presidente acompaña con el mensaje "Gracias a la extraordinaria de The Villages. La izquierda radical demócrata caerá en otoño. ¡Nos vemos pronto!".

El vídeo, a continuación, muestra a un grupo de jubilados en un carrito de golf marchando delante de una contraprotesta contra el presidente. Nada más comenzar la secuencia, un hombre al volante de uno de estos carritos proclama "¡Poder blanco!" con el puño en alto.

Trump tweeting out a supporter screaming "White Power."We already knew this, but clearly #TrumpIsARacistpic.twitter.com/PbQBrY9CBy