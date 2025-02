Trump sentencia a Zelenski y asume la exigencia de Rusia de unas elecciones “trucadas” en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en una entrevista en FOX, junto a su asesor, el multimillonario Elon Musk y líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la necesidad de celebrar elecciones en Ucrania, uno de los argumentos de Putin.

Esto sucede tras la reunión del martes entre los representantes de EEUU y Rusia, Marco Rubio y Sergei Lavrov, en la capital de Arabia Saudí para buscar soluciones para acabar con la guerra de Ucrania, sin Ucrania, ya que el presidente Zelenski no acudió a la reunión.

“En Ucrania hay una ley marcial, el índice de aprobación del presidente está en el 4%. No ha habido elecciones en mucho tiempo allí”, ha mencionado durante la entrevista.

La constitución ucraniana respalda la posibilidad de retrasar las elecciones en caso de guerra. Aún así, Trump ha insistido en la necesidad de que el pueblo ucraniano opine para saber qué quieren los ciudadanos y para que Ucrania tome asiento en las negociaciones.

No, nosotros no tendriamos ninguna tropa allí, estamos muy lejos

Asimismo, desde su complejo turístico de Mar-a-Lago en donde ha concedido la entrevista, se ha referido a las quejas de Ucrania al ser excluida del proceso de Paz. “Llevan en guerra mucho tiempo, esta situación debería haber finalizado hace mucho tiempo. Deberían haberlo terminado al cabo de tres años.Podrían haber llegado a un acuerdo antes”, ha explicado el presidente.

Trump también ha señalado que tiene "más confianza" en un posible acuerdo tras las conversaciones de este martes entre las delegaciones estadounidense y rusa en Arabia Saudí, a las que ha acudido Rubio. "Rusia quiere hacer algo. Quieren frenar esta barbarie salvaje", ha apuntado.

EEUU y Europa

Ayer, tras finalizar la cumbre Rubio-Lavrov, este último, ministro de Defensa Ruso, señaló la urgencia de lograr una paz en ucrania y caligico la reunión como "util" y afirmo que EEUU ha empezado a comprender su posicion. Putin está entusiasmado con algunas de las declaraciones de la administración americana y a raiz de las mismas también enfoca su politica exterior. Hace pocos dias el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que no habría tropas estadounidenses implicadas en el mantenimiento de la paz en Ucrania. Ahora ha sido el propio Trump el que lo ha hecho cuando los periodistas le han preguntado. "No, nosotros no tendriamos ninguna tropa allí, estamos muy lejos", ha respondido.

A pesar de esto, se ha mostrado a favor de que Europa mandase tropas. "No me opondría en absoluto", ha comentado en este aspecto , agregando que si países europeos como Francia o Reino Unido apoyan esta iniciativa está "totalmente a favor" y "estaría bien".

Pronto, Keir Stamer, el Primer Ministro británico, viajará a Washington la próxima semana para reunirse con el presidente y se presenta como un puente entre Estados Unidos y Europa.