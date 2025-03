Trump sacude la OTAN al "dinamitar" el espíritu atlantista: "Es imprescindible la lealtad entre aliados"

Ucrania, gasto militar, críticas al músculo militar de sus aliados... Donald Trump ha sacudido el tablero internacional apenas dos meses después de su llegada a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos habla sin tapujos de dar la espalda a los miembros de la OTAN en caso de un posible ataque, a pesar de los artículos de defensa colectiva que establece el Tratado del Atlántico Norte. Una posición que suscita una honda inquietud en Bruselas, tanto en el seno de la Unión Europea -ya inmersa en su rearme militar- como en los despachos de la Alianza Atlántica.

“Está dinamitando todos los principios posibles”, apuntan fuentes internas de la OTAN a Vozpópuli, que observan con preocupación los últimos gestos de Donald Trump. Recuerdan que la Alianza nació, inicialmente, como una organización de protección colectiva ante la Unión Soviética. Que la OTAN vivió uno de sus puntos álgidos tras los atentados del 11-S -precisamente en defensa de Estados Unidos- y que volvió a cerrar filas en 2022, en la Cumbre de Madrid, tras la invasión de Rusia sobre Ucrania.

Estas fuentes consideran que uno de los principios básicos en los que se sostiene la Alianza, más allá de las diferencias que puedan mantener sus miembros, son la “confianza” y la “lealtad”. Los movimientos de Donald Trump y su equipo más cercano no encajarían en esta política: el presidente estadounidense sostiene que no defenderá a ningún país de la OTAN si no invierten lo que corresponde, a su juicio, en Defensa. Trump pone el listón en el 5%, aunque su propio país se encuentre en el 3,38%. España, en el vagón de cola, no llega al 1,3%.

Estados Unidos amaga con abandonar la OTAN en caso de que sus aliados no incrementen notablemente sus presupuestos de Defensa. Y arremete contra las capacidades militares de sus socios europeos: “Seamos honestos: hay muchos países que ofrecen apoyo, ya sea en privado o en público, pero que no tienen ni la experiencia en el campo de batalla ni el equipo militar necesario para hacer una diferencia real”, apunta su vicepresidente, J.D. Vance, en relación a un hipotético despliegue futuro en Ucrania.

"Tensiones producidas"

“Estas declaraciones y movimientos, más que espolear a sus aliados a incrementar sus presupuestos de Defensa, vulneran los principios de confianza en los que se basa la OTAN”, añaden las mismas fuentes consultadas por este diario. También hablan de la negociación de Ucrania, con el intento de excluir a Volodimir Zelenski de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, y del “esperpento” de la Casa Blanca, en referencia al tenso encuentro entre Trump y el presidente ucraniano.

La Asociación Atlántica Española, por su parte, hace un llamamiento a robustecer las relaciones entre los aliados tras los últimos acontecimientos, y manifiesta su “convicción” de la “permanente vigencia de los valores que defiende la Alianza de países firmantes del Acuerdo del Atlántico Norte, es decir, el compromiso y la lealtad de los aliados con la libertad, la democracia, y el imperio de la ley”.

“Las tensiones producidas por las diferentes perspectivas a ambos lados del Atlántico permiten afirmar que el mantenimiento y la profundización del vínculo trasatlántico -añaden desde la Asociación Atlántica Española-, es decir de la arraigada amistad, confianza y lealtad entre los aliados, es imprescindible en defensa de la democracia frente a las autocracias y tiranías que emergen de nuevo en el siglo XXI”.

El rearme de la UE

Cabe recordar que Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha presentado su proyecto Rearmar Europa, dotado con hasta 800.000 millones de euros, para financiar A su juicio, el “urgente fortalecimiento” de la defensa europea -Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comunidad Europea, presentó su plan Rearmar Europa, dotado con hasta 800.000 millones de euros- debe contribuir “no solo a reforzar sus capacidades” sino también a robustecer el “pilar europeo en la relación trasatlántica”, “con el objetivo compartido de fortalecer la defensa aliada frente a las amenazas a nuestros valores”.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intensifica su agenda para tratar de mantener la unidad en la Alianza, así como la convicción de sus objetivos. En las últimas jornadas ha mantenido reuniones con Volodimir Zelenski; el presidente polaco, Andrezj Duda; el candidato a canciller de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; o la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

Puentes de la OTAN a ambos lados del Atlántico, pero cuyos cimientos en la parte estadounidense se tambalean tras las últimas maniobras de Trump.