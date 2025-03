Trump redobla la presión sobre Zelenski: “EEUU no lo tolerará mucho más tiempo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que "no tolerará durante mucho más tiempo" las posiciones del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, con respecto a un acuerdo de paz con Rusia. A través de su red social 'Truth' ha compartido un mensaje en el que se ratifica en su posición sobre Zelenski y le acusó de no querer la paz: "este tío no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de América y, Europa".

El magnate norteamericano aludió a la reunión llevada a cabo en Inglaterra que contó con la presencia de distintos líderes europeos: "en la reunión que mantuvieron con Zelenski, declararon rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin EEUU". Trump ironizó señalando que esas palabras utiizadas "no fue una gran declaración en términos de demostración de fuerza contra Rusia".

Esta advertencia de Trump llega después de la desastrosa visita de Zelenski a la Casa Blanca el viernes pasado, en la que se enzarzó en una discusión ante las cámaras con el propio líder estadounidense y su vicepresidente, JD Vance. Durante el encuentro, el propio presidente estadounidense y su segundo llegaron a gritar a Zelenski acusándole de querer continuar con la guerra y de empezar una tercera guerra mundial.

Tras ese choque, Zelenski fue informado de que debía abandonar la Casa Blanca, quedando suspendido el almuerzo y la rueda de prensa previstas entre ambos líderes, así como la firma de un acuerdo sobre minerales raros en Ucrania para Estados Unidos. El enfrentamiento fue tan atípico en términos diplomáticos que Zelenski fue arropado en bloque por los líderes europeos este domingo.