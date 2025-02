Trump reconoce que no hay "garantías" de una tregua a largo plazo en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este lunes que no tiene "garantías" de que el alto el fuego se vaya a mantener en la Franja de Gaza. "No hay garantías de que se mantenga. He visto a personas maltratadas como nunca antes. Nadie ha visto algo así. No, no tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

En el intercambio con periodistas, Trump afirmó que "Israel ciertamente es un país pequeño en términos de territorio" y comparó su tamaño con su "maravilloso bolígrafo", mientras que Oriente Medio dijo que tendría en comparación la extensión de su escritorio. Trump tiene previsto reunirse mañana, martes, en Washington con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien se espera que converse sobre la segunda fase del acuerdo de tregua, durante la cual está prevista la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza.

Tras su declaración, el mandatario dio la palabra a su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, señalado como figura clave del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás. "Se mantiene hasta ahora, y ciertamente tenemos esperanza, y esa es la orden del presidente: sacar a los rehenes, salvar vidas y llegar, con suerte, a una resolución pacífica de todo esto", dijo Witkoff.

Es la segunda vez que Trump se muestra escéptico sobre el futuro del alto el fuego vigente en Gaza, además el presidente también ha sugerido que tanto Egipto como Jordania deberán recibir a gazatíes refugiados.