Trump y Putin no se fijan plazos y mantienen firme su veto a Europa y Zelenski

Declaración de intenciones. La reunión de este martes en Riad, capital de Arabia Saudí, ha sido una auténtica muestra de que los que negocian la paz en Ucrania no se encuentran ni en suelo europeo, donde se desarrolla la guerra, ni en el propio Kiev, cuyas puertas tomó la decisión de abrir en 2022 para iniciar un conflicto que continúa a día de hoy. El de nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró durante su campaña electoral que podría terminar con esta contienda "en 24 horas" y, a punto de cumplirse tres años de la misma, su equipo y el de Vladímir Putin se han sentado a negociar. Sin rastro de ningún líder europeo ni del presidente Volodímir Zelenski y sin establecer plazos.

Los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos, con el ministro de Exteriores ruso,Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, como líderes de la cita bilateral, han acordado en Arabia Saudí la designación de sendos equipos para relanzar el diálogo y "terminar el conflicto en Ucrania". Pretenden acordar una paz "duradera, sostenible y aceptable para todas las partes", pero sin, al menos, una de las partes esenciales en el conflicto: el presidente ucraniano.

Ambos equipos se han colgado sendas medallas. Washington afirma que Trump es "el único líder del mundo que puede conseguir que Ucrania y Rusia se pongan de acuerdo". En esta línea y tras un cónclave de cuatro horas y media con receso de 15 minutos incluido, Rubio ha defendido que en solo un mes al frente del despacho más poderoso del mundo, el republicano ha dado un giro a la "conservación global". Ya no se habla de "si la guerra va a acabar" sino de "cómo va a acabar", han afirmado.

IMAGEN: La delegación de EEUU en Arabia Saudí. EFE

Otro de los puntos al que ambos gobiernos han dado suma importancia tras la reunión de Riad ha dejado entrever la relevancia que dan a otros actores que no sean ni EEUU ni Rusia. Ambas administraciones han destacado aspectos estrictamente bilaterales, con el compromiso mutuo de abrir un mecanismo de consultas con el que ambos territorios puedan "normalizar" la actividad diplomática tras años de tensiones.

Relaciones bilaterales

Así, en lugar de señalar como "urgente" algún detalle sobre cómo lograr la paz en Ucrania, Lavrov ha informado de que el pacto más necesario ahora mismo es en el que se designe a los embajadores, calificando la reunión como "útil". "Hay motivos para creer que la parte norteamericana ha empezado a comprender mejor nuestra posición", ha dicho para insistir en que respetarán mutuamente sus intereses.

Estados Unidos y Rusia aspiran, tal y como han informado ambos equipos, a sentar las bases de una futura cooperación en áreas de interés relacionadas con la geopolítica y la economía tras las "oportunidades" que surgirían del final "exitoso" de la guerra en Ucrania "lo antes posible". "Acordamos que nuestros viceministros coordinarán lo antes posible una reunión para estudiar el levantamiento de barreras artificiales en el trabajo de las embajadas y otras legaciones diplomáticas de Rusia en EEUU", ha señalado.

IMAGEN: El minsitro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. EFE

La Administración Trump, que descarta por ahora poner fecha a un futuro cara a cara con el presidente ruso asume que ni la llamada de la semana pasada entre ambos líderes ni la reunión de este martes bastan para sellar la paz, pero sí considera que se trata de "un importante paso adelante". Sin plazos, Rubio si ha informado de que Washington designará un "equipo de alto nivel" para continuar negociando el fin del conflicto.

No obstante, el portavoz del Kremlin ha informado de que el presidente ruso está dispuesto a negociar con su homólogo ucraniano, aunque dude de su legitimidad. "El propio Putin ha dicho en varias ocasiones que en caso de necesidad mantendrá negociaciones con Zelenski", aseguran para concluir con que es demasiado pronto para hablar de "compromisos" y que las negociaciones van a ser "complicadas".

La línea roja de Putin

En medio de esta negociación, el Kremlin sí ha querido dejar claro que aunque no se opone al ingreso de Ucrania en la Unión Europea, hacerlo en la OTAN sigue siendo una línea roja.

Según el portavoz del Kremlin, ingresar en la Unión Europea "es el derecho soberano de cualquier país", en relación a procesos de integración económica, ante lo que "nadie puede ordenar nada a otro país". Sin embargo, tienen una opinión completamente diferente de lo que ocurre con las alianzas militares o asuntos relacionados con defensa. "Defendemos una postura totalmente diferente en relación a asuntos de seguridad, alianzas defensivas y militares", ha señalado.

"La adhesión de Ucrania a la OTAN es inaceptable para nosotros. Esto supone una grave amenaza para nuestra seguridad y tendrá consecuencias catastróficas para toda Europa", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Zelenski ha asegurado que no aceptará ningún "ultimátum" que plantee Rusia a través de EEUU pero parece que, de momento, su voz no cuenta con la relevancia necesaria para que Rubio, Lavrov, Trump y Putin la tengan en consideración.

Así, Rusia mantiene su postura en contra de que Ucrania acceda a un bloque militar como la Alianza Atlántica y confirma que un posible ingreso en la OTAN sigue siendo una línea roja para el presidente ruso. En esta línea se pronunció Estados Unidos durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, pidió a Ucrania ser realista con las peticiones para llegar a un acuerdo de paz.

El también nuevo secretario de Defensa pidió a Zelenski defender una visión "realista" de los pactos ya que, considera que el plan de Ucrania de recuperar los territorios ocupados por Rusia desde 2014 e ingresar en la Alianza como garantía de seguridad no lo es, por lo que se da a entender que el posible acuerdo para la paz incluiría como propuestas la cesión de algún territorio a Putin y merma cualquier posibilidad de ingreso en la OTAN.

En la cita en Alemania quedó claro que la primera potencia mundial no tiene intención de sumar a la Unión Europea a sus negociaciones de paz. De hecho, el enviado del republicano, Keith Kellogg, aseguró que los europeos debían quedar apartados de las conversaciones en este sentido. Además, aseveró que en primer lugar el diálogo sería entre Trump y Putin y, relegado a un tercer lugar, se incluiría al presidente ucraniano.

Sin previsión de incorporar a más actores

Pese a la cita de urgencia en París orquestada por Emmanuel Macron para tratar de sacar músculo ante EEUU y Rusia este lunes, Europa sigue exluida de las negociaciones y ninguno de los dos actores principales en Riad ha desvelado sus intenciones respecto a incorporar o no a más intérpretes a la obra, incluida la propio Ucrania.

IMAGEN: Los líderes europeos convocados en París. EFE

De hecho, Zelenski, de visita a Ankara (Turquía), ha afirmado que no aceptará ningún "ultimátum" que plantee Rusia a través de EEUU pero parece que, de momento, su voz no cuenta con la relevancia necesaria para que Rubio, Lavrov, Trump y Putin la tengan en consideración. "Como presidente de Ucrania, no he dado garantías a nadie, no he confirmado nada a nadie. Es más, ni he tenido ni tengo intención de responder a ultimátums de Rusia", ha dicho, pero no ha recibido respuestas.