Trump redobla la guerra comercial en vísperas del G7 y "obliga" a sus empresas a salir de China

A un día de que comience el G7, la guerra comercial entre EEUU y China ha estallado. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró hoy que responderá este mismo viernes a la nueva batería de aranceles que el Gobierno chino ha impuesto a bienes estadounidenses por valor de 75.000 millones de dólares, en lo que supone un nuevo episodio en la guerra comercial entre ambas potencias.

"Responderé a los aranceles chinos esta tarde. ¡Esta es una gran oportunidad para Estados Unidos!", sostuvo el mandatario en un mensaje divulgado en su cuenta personal de Twitter.

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Buscar una alternativa a China

En una cadena de tuits publicada pocas horas después de conocerse la decisión de Pekín, Trump acusó al gigante asiático de haber robado a su país "cientos de millones de dólares" mediante la apropiación indebida de propiedad intelectual y dijo que "ordena" a las empresas estadounidenses a evaluar una alternativa a producir en China.

"Las enormes cantidades de dinero hechas y robadas por China de los Estados Unidos, año tras año, durante décadas, deberán detenerse. Se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen inmediatamente a buscar una alternativa a China", ha manifestado el Presidente de EEUU en su cuenta de Twitter.

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Powell y Xi, los peores enemigos de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, se preguntó hoy quién entre el jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y el dirigente chino, Xi Jinping, es el "peor enemigo" de EE.UU., después de que el banquero ofreciera un discurso y Pekín anunciara más aranceles.

"Mi única pregunta es ¿quién es nuestro peor enemigo, Jay Powell o el presidente Xi?", escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Powell dio este viernes un discurso en el que evitó pronunciarse sobre los próximos pasos de la Fed en política monetaria y China impuso más gravámenes sobre productos estadounidenses por un valor de 75.000 millones de dólares, a lo que Trump aseguró que responderá.

"Como de costumbre, ¡la Fed no hizo nada! Es increíble que puedan 'hablar' sin saber o preguntar qué estoy haciendo, lo cual se anunciará en breve. Tenemos un dólar muy fuerte y una Fed muy débil", consideró Trump.