Trump estalla en Twitter al ver que Biden roza la Casa Blanca: "¡Paren el recuento!"

El presidente de EEUU y candidato republicano, Donald Trump, pidió este jueves en Twitter en letras mayúsculas "¡PAREN EL RECUENTO!", mientras que su rival, el candidato demócrata Joe Biden, reclamó justo lo contrario, que todas las papeletas se cuenten.

Los dos aspirantes se posicionaron en Twitter cuando todas las miradas están en el recuento de votos en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona, estado este último donde algunos medios habían proyectado una victoria de Biden, pero Trump está acortando distancias.

"¡PAREN EL RECUENTO!", clamó en Twitter Trump, que hoy no tiene previsto ningún evento público. Posteriormente ha puesto otro mensaje donde asegura: "CUALQUIER VOTO QUE LLEGUE DESPUÉS DEL DÍA DE LAS ELECCIONES NO SERÁ CONTADO".

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!