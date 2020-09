Donald Trump, nominado al Premio Nobel de la Paz 2021

Donald Trump ha sido nominado como uno de los candidatos al Premio Nobel de la Paz 2021. El medio estadounidense 'Fox News' ha informado que un legislador noruego es quien ha propuesto al presidente republicano por su labor como mediador para alcanzar el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

El diputado noruego Christian Tybring-Gjedde ha postulado al presidente Trump como candidato "debido a sus méritos": "Creo que ha hecho más para crear la paz entre naciones que la mayoría de los otros nominados al Premio Nobel de la Paz".

En la Carta al Comité de los Nobel, el diputado noruego señala el importante papel que ha tenido la Administración Trump en cuanto al establecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos: "Se trata de una región muy, muy importante en el mundo. Todos los esfuerzos que lleven a la paz en esa región deberían ser premiados con el Nobel de la Paz".

EXCLUSIVE: President Trump has been nominated for a 2021 Nobel Peace Prize. https://t.co/vQxYMegPzb