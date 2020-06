Donald Trump amenaza con "diez años de prisión" a los manifestantes que derriben estatuas

Un grupo de manifestantes han intentado derribar este lunes una estatua del expresidente de Estados Unidos Andrew Jackson en las inmediaciones de la Casa Blanca y el presidente actual, Donald Trump, les ha amenazado con "diez años de prisión".

Además, varios cientos de manifestantes han pretendido ocupar el Parque Lafayette, que se encuentra enfrente de la Casa Blanca, para crear lo que han llamado una "zona autónoma Casa Negra", similar a la "zona autónoma de Capital Hill" en Seattle. Así, los manifestantes han pintado 'BHAZ', las siglas de 'Black House Autonomous Zone', en la Iglesia de San Juan, informa la CNN.

En este contexto, Trump, a través de su cuenta de Twitter, ha descrito las acciones de los manifestantes en Washington como "vergonzoso vandalismo".

"Numerosas personas arrestadas en Washington por el vergonzoso vandalismo en el Parque Lafayette, la magnífica estatua de Andrew Jackson y la desfiguración exterior de la Iglesia de San Juan", ha trasladado el presidente, antes de señalar que estas acciones podrían comportar "diez años de prisión bajo la Ley de Preservación de Monumentos a los Veteranos". "¡Cuidado!", ha instado Trump.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware!