Trump visita Kenosha y califica las protestas antirraciales como "terrorismo doméstico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado Kenosha en Wisconsin (EEUU), ciudad en la que se desataron las protestas atirraciones después de que un policía blanco disparara siete veces a la espalda del afroamericano Jacob Blake. El mandatario ha calificado estas manifestaciones como "terrorismo doméstico".

"No estaríamos aquí sin nuestras fuerzas del orden público. Me siento muy seguro y hace tan solo unos días vosotros sufristeis un infierno, pero yo me siento muy seguro”, ha destacado el presidente tras inspeccionar los lugares más afectados por las manifestaciones, a raíz de los cuales se han registrado dos muertes.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, y el demócrata Jonh Antaramian, habían recomendado a Trump que evitara su visita a Kenosha para no azuzar a los manifestantes.

"Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a Kenosha y Wisconsin", ha asegurado el presidente de EEUU durante un encuentro con autoridades locales, legisladores y empresarios, entre otros asistentes.

Kenosha, Wisconsin, we’re with you all the way! pic.twitter.com/Xs49PEu4AP

Ante su llegada, simpatizantes republicanos y detractores se reunieron en Wisconsin durante horas. Sus seguidores gritaban "gracias por salvar nuestra ciudad".

Durante la visita del presidente de Estados Unidos en Kenosha, no ha visitado a la familia de Jacob Blake, y al ser consultado al respecto ha confirmado que se siente "muy mal por cualquiera que pase por eso".

#Kenosha locals say “thank you for saving our town” as #realDonaldTrump motorcade passes. Anyone who thinks this election race is over is kidding themselves. ⁦@couriermail⁩ ⁦@dailytelegraph⁩ ⁦@theheraldsun⁩ pic.twitter.com/gW6LZLUPBy