Trump impone aranceles del 20% a la UE: "Nos han estafado"

"It's Liberation Day in America!", así, y gritando, saludaba el presidente estadounidense, Donald Trump, a sus seguidores a través de su red 'Truth Social' en el día en que el magnate neoyorquino ha empezado una guerra comercial a escala mundial con el anuncio de los aranceles contra varios países, incluyendo socios económicos históricos. En una jornada artificial a la que ha bautizado como el "Día de la Liberación", y en un macroevento con el lema 'Make America Wealthy Again' ("Hacer a EEUU rico de nuevo"), Donald Trump ha anunciado la imposición de nuevas tarifas del 25% a los automóviles de origen extranjero desde esta misma noche. Trump ha definido sus aranceles como "amable-recíprocos", ya que según el magnate neoyorquino no impondrá tarifas tan altas como las que sufre Estados Unidos.

"Vamos a imponer un arancel del 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero", así anunciaba Donald Trump la primera de las medidas arancelarias previstas para la tarde de este miércoles, tras lo cual ha recibido una gran ovación del público. "Con las medidas de hoy, también vamos a apoyar a nuestros ganadores y agricultores", justificaba el neoyorquino estas nuevas tarifas, al mismo tiempo que enumeraba las distintas imposiciones de otros países a productos norteamericanos. "Nuestro país ha perdido 90 mil fábricas" señalaba Trump, culpando a las políticas comerciales de la anterior administración, a quien también ha culpado de la escasez de huevos.

"Vamos a imponer aranceles recíprocos", así anunciaba Trump los nuevos impuestos que entrarán en vigor después de firmar la orden ejecutiva con aranceles para países "de todo el mundo". "Firmaré una histórica orden ejecutiva que instituirá aranceles recíprocos a los países de todo el mundo", dijo Trump en un gran evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde tiene previsto ofrecer detalles sobre una nueva tanda de aranceles que podría afectar al comercio global. Durante su intervención, el inquilino de la Casa Blanca ha sacado una tabla que representa los aranceles impuestos a Estados Unidos y que este impondrá "recíprocamente". La peor parte se la ha llevado la Unión Europea contra quien ha cargado duramente: "La Unión Europea nos ha estafado. Les vamos a cobrar un 20%, la mitad de lo que nos han cobrado ellos". China, por otro lado, sufrirá aranceles del 34%.



Trump, durante su discurso, con una tabla comparando los aranceles impuestos a EEUU y los que él impondrá | PBS

Pero, del anuncio de estas nuevas medidas comerciales, dos países pueden respirar aliviados, al menos todavía; ya que Trump ha decidido dar un alivio a México y Canadá prorrogando la pausa que había determinado hace un mes para los productos cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC, tal y como ha anunciado, en un comunicado, la Casa Blanca. El plazo terminaba este miércoles, por lo que EEUU podía haber empezado a aplicar aranceles a bienes cubiertos por el T-MEC, lo que habría supuesto la muerte del tratado.

Un arancel global del 10%

El presidente de Estados Unidos ha impuesto un arancel global del 10% a todas las importaciones además de la imposición de gravámenes adicionales y específicos para aquellos países que tienen elevadas barreras comerciales y fiscales, el IVA europeo, sobre productos y servicios estadounidenses. Esos aranceles específicos para cada país o bloque económico, como la Unión Europea (UE), comenzarán a aplicarse el 9 de abril, detallaron esos funcionarios en una llamada con la prensa. El arancel base del 10 % comenzará a aplicarse antes, el sábado 5 de abril, según esas fuentes.



El evento ha tenido lugar en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde Trump ha señalado que la Industria estadounidense volverá a renacer. Al acto han asistido senadores del Partido Republicano, además de la plana mayor de su Gabinete, a quienes ha hecho continuas referencias alabando sus esfuerzos y a los que ha animado a continuar trabajando.



(De izq. a dcha.) Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EEUU; Mike Johnson, Presidente de la Cámara de Representantes; JD Vance, Vicepresidente; Marco Rubio, Secretario de Estado; y Pete Hegseth, Secretario de Defensa | EFE

El magnate neoyorquino ha dicho que muchos países han "violado y hurgado" en la economía de EEUU, incluyendo "países aliados" Donald Trump no ha descriminado: "Amigo o enemigo", pero los "amigos son peores". "El 2 de abril de 2025 será recordado como el día en que la industria de Estados Unidos volvió a renacer", exclamó Trump para después recibir una ovación de los invitados en ese jardín de la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha justificado estos nuevos aranceles culpando al resto de países con los que mantiene relaciones comerciales: "Nos han timado desde hace más de 50 años, pero eso ya no va a volver a ocurrir".

Los aranceles país a país

La peor parte se la lleva Cambodia, que sufrirá aranceles de un 49%, aproximadamente la mitad de lo que imponen desde Nom Pen a los productos de origen estadounidense. Seguido muy de cerca, los productos importados desde Madagascar tendrán un impuesto del 47%, y con un gravamen del 44%, Myanmar y Sri Lanka.

Trump ha impuestos un arancel global del 10%, independientemente del gravamen que otros estados hayan impuesto a productos norteamericanos. Casos como el de Egipto, Marruecos, Arabia Saudí o el Salvador, imponen un 10% a todas las importaciones con origen en suelo estadounidense, y por ende, les serán gravados tarifas "recíprocas" de un 10%.



Imagen, como la tabla expuesta por Trump, de los aranceles impuestos a Estados Unidos y los que la Casa Blanca impondrá | The White House

En defensa de los trabajadores

"Los trabajadores estadounidenses se han quedado atrás mientras otras naciones se enriquecían a nuestra costa", continuaba el inquilino de la Casa Blanca. A esas mismas naciones las ha acusado de haber robado el sueño americano a la población de EEUU. Trump ha invitado a un trabajador de la industria automovilística de Detroit a subir al escenario, quien ha agradecido al presidente las medidas anunciadas y ha vaticinado que en ocho meses la economía estadounidense sería la primera del mundo.

El presidente estadounidense ha dirigido la responsabilidad de estos nuevos aranceles a los gobiernos y anteriores ejecutivos de los países que sufrirán estos gravámenes, no ha querido responsabilizar a la población civil, que será la que más sufrirá esta nueva comercial y subida de los precios de los productos.

En otro mensaje publicado en Truth Social por el magnate neoyorquino, compartía las palabras de Kelly Loeffler, presidenta de la SBA (Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos): “This is an exciting day, Liberation Day. This is the single greatest salvation, for not just small businesses, but for America. This country was traveling down an unsustainable path, and President Trump has been the only president that has a backbone to stand up to our allies and adversaries alike and say, 'We have to level the playing field". El republicano, y su equipo -que parece tambalearse- llevan todo el día arengando a sus masas en un día que pretende enmarcar en la historia contemporánea de Estados Unidos.

Con la aprobación de decenas de órdenes presidenciales, en tan solo tres meses al frente de la Casa Blanca, Donald Trump ha hecho tambalear alianzas y conseguido concesiones en otros territorios, gracias a su nueva herramienta: los aranceles. El pasado 1 de febrero, después de no escatimar en amenazas, impuso los primeros aranceles del 25% para Canadá y México, además de otros del 10% para los productos procedentes de China.